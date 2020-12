Hermanos Bermúdez cerrarán 2020 sin eventos

Los hermanos Raúl y Juan José Gutiérrez Bermúdez cerrarán el 2020 sin participar en eventos internacionales, será hasta 2021 cuando retomen actividad en competencias previas a los Paralímpicos de Tokio.

Ganador del Premio Estatal del Deporte 2020 en la categoría de mejor atleta de deporte adaptado, Raúl ‘Batman’ Gutiérrez confirmó que no tienen eventos deportivos a los cuales asistir en el cierre del año.

“Por el momento no tenemos nada seguro desde Federación (Mexicana de Natación) no nos han dicho nada, sí nos dan seguimiento a los entrenamientos junto con Code Guanajuato, pero no se no has avisado de algún evento o competencia, así cerraremos el año”, comentó el paranador a El Sol de León.

Es a causa de la contingencia sanitaria de Covid-19 que los eventos internacionales de deporte adaptado se han suspendido, la misma incertidumbre impera para principios de 2021.

“Para el siguiente año todavía no hay nada, lo único seguro que tenemos son los Paralímpicos de Tokio, evento para el que ya obtuvimos la plaza en 2019, pero aún está en duda por esto de la enfermedad”.

Reto Tokio

Las pruebas en las que Raúl y Juan José Gutiérrez Bermúdez obtuvieron su pase a Juegos Paralímpicos son los 400 metros libres y 200 combinados, ambos son multicampeones de Paralimpiada Nacional.