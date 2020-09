Hay alarma en Las Fieras por los constantes fallos defensivos

León, Guanajuato; 1 de septiembre del 2020.- La goleada sufrida en Monterrey le deja muchas cosas para el análisis a Everaldo Begines, sobre todo en el tema defensivo, donde Las Fieras han sufrido bastante en los más recientes dos compromisos.

“Te bajan mucho las expectativas cuando en los primeros minutos te meten dos goles a balón parado, tratamos de superar eso pero no se pudo, empezamos muy desordenados y esos goles al principio nos hundieron, no supimos como levantarnos y enfrente había un equipo muy vasto, con jugadoras de primer nivel y cuando tuvimos los balones arriba no fuimos capaces de concretar”, manifestó el estratega esmeralda.

Desde el partido ante Pachuca el trabajo de marca a balón parado ya había sido un auténtico dolor de cabeza, sin embargo, en esta visita a Rayadas el problema se agudizó más debido a la capacidad ofensiva que poseen las actuales monarcas de la liga rosa.

“Esto es alarmante, pero no sólo la defensiva, todos y me incluyo, no estuvimos al nivel y tratamos de jugarle al tú por tú a un gran equipo, pero cometimos errores ante un rival de jerarquía y debimos haber marcado desde la ofensiva, entonces creo que en general estuvimos mal y hay que trabajar primero en lo anímico para salir adelante”.

Finalmente, Begines aceptó que su equipo continúa en proceso de reestructuración y adaptación de los refuerzos, aunque para ser un verdadero protagonista del torneo “debemos estar más atentos en todos los aspectos, pulir lo que hemos hecho mal, trabajar en lo anímico luego de estas derrotas y empezar a sumar de a tres, pero para lograr eso debemos dejar el cero atrás y aprovechar las oportunidades que tengamos adelante”.

Al León se le vienen dos juegos consecutivos en casa, primero contra unas Bravas de Juárez que no han ganado en tres fechas y luego frente al América que lleva paso perfecto.