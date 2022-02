Harri Rovanperä volverá al rallismo en tierras guanajuatenses

A dos décadas de haber conquistado las terracerías guanajuatenses, el piloto finlandés Harri Rovanperä se encuentra más que listo para ser parte del Rally de las Naciones que se llevará a cabo del 1 al 3 de abril.

“Siempre me ha gustado el rally en México porque no solo se trata de los caminos, sino de la gente, todo el equipo de organizadores son gente encantadora y para mí el volver a hacer este rally es algo muy especial”, manifestó el ex integrante de Mitsubishi y Peugeot.

Harri recordó su victoria en el Rally México 2002, evento que apenas buscaba ganarse un lugar dentro del Campeonato Mundial de la especialidad.

“Cuando fui por primera vez no muchos pilotos europeos habían competido ahí, así que era agradable ir a un lugar nuevo. Cuando llegué me sorprendí de lo bien que estaba todo el evento, era como si ya fuera una fecha del WRC, la organización estuvo perfecta y las etapas muy bonitas, por eso se convirtió en uno de mis rallies favoritos”.

En aquella ocasión, Rovanperä compitió a bordo del Peugeot 206 y tuvo como navegante a su paisano Risto Pietilainen. Su triunfo resultó aplastante ya que logró sacarle casi una hora a su más cercano perseguidor, el mexicano Carlos Izquierdo, quien iba al volante de un Mitusbishi del Grupo N.

Han pasado ya 10 años desde la última vez que el europeo tomó un coche de rallies para correr al más alto nivel, aunque gracias a su hijo Kalle, actual miembro del equipo Toyota Gazoo Racing, el apellido Rovanperä sigue estando vigente en el WRC.

“Volver a conducir es algo nuevo para mí, Kalle me llevó a dar una vuelta en su Yaris hace un par de años en Finlandia, yo no quería ir, no me gusta eso de ser copiloto, pero todos me insistían y literalmente me metieron al auto a empujones, así que fui, pero no me gustó en lo absoluto, esto ya es asunto de Kalle y no mío, yo ya no me dedico a conducir, pero ahora que la gente de México me ha hablado dije, no hay problema, los chicos de México son como una familia y por eso voy a conducir allá nuevamente”.

Cabe recordar que Harri Rovanperä estuvo presente en el primer Rally de las Naciones celebrado en 2009, aunque su aventura acabó pronto debido a un problema mecánico.