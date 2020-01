‘Halagos’ no distraen a La Fiera

León, Guanajuato; 17 de Enero del 2020.- Para Ángel Mena, la etiqueta que les puso el estratega santista Jorge Almada como el ‘mejor equipo’ de México, se agradece pero lo toma más como un juego de palabras para inflar y distraer a La Fiera, para el sudamericano, las cualidades se demuestran en el campo.

En rueda de prensa previa al compromiso ante Club León, el técnico uruguayo Guillermo Almada manifestó su respeto por su siguiente rival al que calificó como el mejor, sobre el tema Mena reconoció no estar enterado, pero pidió prudencia.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Fieras cierran detalles previo a duelo ante Santos

“La verdad no sabía pero que venga de un técnico que lo conozco de hace tiempo, yo creo que eso es bonito, esos halagos, pero hay que tomarlo con mucha tranquilidad, saber que a veces se meten en ese juego de palabras para tratar de de desenfocar de lo que realmente interesa, estamos enfocados en querer sumar tres puntos más”, puntualizó el dorsal ‘número 13’

Aunque el objetivo es sumar tres puntos en Torreón, los esmeraldas saben que los ‘Guerreros’ no serán un sinodal sencillo por lo que el respeto es mutuo.

“Nosotros de ellos también tenemos un concepto muy bueno, un equipo que juega bien, que tiene mucha intensidad, que tiene un gran técnico, son cosas positivas que uno ve en ellos también, al final el domingo se va a ver qué equipo está mejor preparado”, advirtió el sudamericano.

BARAJA DE OPCIONES

Pese a la salida de José Macías, León sigue siendo peligroso por la baraja de goleadores que tiene, lista que encabeza Leo Ramos.

“El estilo de juego no va cambiar independientemente de si está o no un jugador, la idea está clara, a Leo (Ramos) no podemos compararlo con José (Macías). Acá el ‘9’ es Leo (Ramos) y nosotros tratamos de asistirlo siempre y buscar las opciones, pero también las características que tenemos nosotros, son de mucha llegada, de hacer goles, así que a cualquiera que le toque marcar mientras ganemos, vamos a estar contentos”, finalizó Ángel Mena.