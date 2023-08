Gustavo Leal destacó plan sanluisino para dar cuenta del León

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Atlético de San Luis ajustó en los días previos a enfrentar al León y la apuesta le salió de principio a fin a su entrenador, el brasileño Gustavo Leal.

“Fue un partido donde tuvimos una preparación especial, diferente, porque León es un equipo que juega distinto, veníamos de otra secuencia y ahora ajustamos, claro que la roja cambia, aún más porque León te suele marcar personal y con uno menos ya no pudo hacer eso, cambió su estilo y también nos movimos para cambiar la mentalidad, el equipo se comportó bien porque hicimos cambios y seguimos el plan al cien por ciento, así que fue un partido donde los jugadores tuvieron mucha inteligencia para manejarlo”, apuntó.

Hoy, a diferencia de campañas anteriores, el “Atleti” luce mucho más en forma y haciendo valer su condición de local en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, aduana que después de tres encuentros luce impenetrable con siete puntos ganados de nueve posibles.

“Estamos trabajando para ser siempre ofensivos, tener goles, hemos encontrado los jugadores que nos están posibilitando todo esto, pero también habrá juegos donde las cosas no te salgan conforme al plan, pero que no les quede duda de que siempre seremos un conjunto enfocado, que intentará ser protagonista en todos los juegos, sea donde sea y contra quien sea. No sabemos que pasará en el futuro, pero seguimos enfocados en nuestro trabajo y todos yendo por la misma línea”, aseveró Leal.

De momento, los “colchoneros” mexicanos aparecen en el tercer sitio de la clasificación y su técnico aseguró que eso es producto de “la confianza que han tenido los jugadores, el conocimiento que tienen, la idea de siempre tener la posesión del balón, generar las líneas correctas de pase, los ajustes que hemos hecho son por los espacios que ahora pudimos encontrar, pero en su momento con Puebla que juega 4-4-2 nos posibilitó espacios y se encaró de otra forma, ahora León sabíamos que nos iba a presionar, así que el trabajo de la semana es lo que se está viendo reflejado y también hay que agradecer a nuestro departamento de análisis que nos da la chance de hacer planteamientos correctos”.