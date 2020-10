Gustavo Ayón brilla por su ausencia y Abejas sorprende a los Astros

León, Guanajuato; 13 de octubre del 2020.- Abejas de León fue el menos culpable de que Astros de Jalisco no se haya presentado en el Domo de la Feria con Gustavo Ayón. Los mieleros hicieron su trabajo y ante la sorpresa de propios y extraños lograron salir con la victoria por score de 99-96.

Del porque no tuvo participación “El Titán” nayarita, ex de la NBA y del Real Madrid, el personal del conjunto tapatío no dio mayor explicación. Es prácticamente un hecho que Ayón tampoco estará para el segundo compromiso de la serie, aunque la realidad es que los Astros, dirigidos por el español Sergio Valdeolmillos, cuentan con un roster profundo e incluso plagado de seleccionados nacionales.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Regresan a la acción escuelas de inicio y minideportivas

Las Abejas dieron muestras de vida tras obtener apenas su segunda victoria de la campaña en 13 compromisos disputados y si bien el pase a los playoffs sigue estando lejos, al ser sotaneras de la Zona Oeste, la reacción frente a uno de los equipos protagonistas de la campaña deja un grato sabor de boca.

El cierre del encuentro resultó dramático, todo se definió en los últimos 45 segundos. Will Spencer hizo efectivos sus dos oportunidades desde la línea de tiros libres, luego “El Virito” Hernández falló increíblemente bajo el aro y quien se encargó de sentenciar las acciones fue Leron Black, sacándole la falta a Karim Rodríguez y haciendo realidad la sexta derrota de los jaliscienses.

Gran noche de Black y del dominicano Ángel Núñez, ambos con 24 unidades, en tanto que Terrell Carter volvió a marcar diferencia dentro de la pintura después de obtener nueve rebotes, ocho de estos en defensa.

Por la visita, el venezolano Heissler Guillent registró doble-doble de 21 puntos y 12 tablas, además de que desde la larga distancia anduvo fino con cuatro triples de cinco envíos.

Este miércoles Abejas y Astros se vuelven a ver las caras a partir de las 19:15 horas.