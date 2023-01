Gus Greensmith será protagonista del WRC2 en el Rally Guanajuato México

A casi dos meses de su retorno a terracerías guanajuatenses, el Rally México va de a poco confirmando sus primeros protagonistas y ahora tocó turno del británico Gus Greensmith, quien volverá a incursionar en la categoría WRC2.

Luego de tres temporadas al volante del Ford Fiesta y el Ford Puma Rally1 de M-Sport, el nacido hace 26 años en Manchester quedó desligado del equipo de Cumbria y su nueva aventura en el Mundial de Rallies la vivirá junto a la estructura alemana Toksport y el Skoda Fabia RS Rally2.

“El campeonato de este año será el más competitivo de la historia, así que estoy muy contento con el programa que se ha elaborado con Toksport y Skoda. Este año pasaré mucho tiempo en el asiento, eso es seguro”, apuntó Greensmith, quien dentro de la clase de soporte se topará a otros viejos conocidos del WRC como lo son el sueco Oliver Solberg y su excompañero, el francés Adrien Fourmaux, los cuales a su vez no han confirmado si asistirán a la tercera ronda del calendario, primera que se corre sobre superficie de tierra.

A new chapter with @toksportwrt & @MotorsportSkoda 🤝🏼



el primero es @RallyMexico 🇲🇽 pic.twitter.com/kmepPNWjQz — Gus Greensmith (@GreensmithGus) January 5, 2023

Cabe señalar que el británico no es nuevo en el WRC2, ya que en 2019 finalizó tercero de la categoría Pro, después de disputar cinco fechas con el Ford Fiesta R5 y tres más con el Fiesta R5 Mk.II.

Greensmith va por su tercera aparición en los caminos “guanajuas”, su debut fue en 2018 con el Ford Fiesta R5 y concluyó en noveno puesto de la clasificación general, mientras que en 2020 estuvo a bordo del Ford Fiesta WRC y repitió ese peldaño.

El objetivo del inglés es tener una campaña de grandes resultados que nuevamente lo catapulten a la máxima categoría del serial, aunque de momento se dijo tranquilo y concentrado en lo que será su inicio de año en suelo azteca.

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐆𝐮𝐬 🇬🇧 The '23 season will see @GreensmithGus joining us in the new #SkodaFabiaRSRally2 starting from #RallyMexico🔜



🎙️"WRC2 will be the most competitive it has ever been and i’m really happy with the programme put together with #ToksportWRT & @MotorsportSkoda" pic.twitter.com/QLB6lHdRnk — Toksport WRT (@toksportwrt) January 5, 2023

“Después de ocho años con un Ford ha llegado el momento de algo nuevo y eso es el Skoda. Por ahora no me adelanto a nada, solo estaré centrado con las pruebas hasta que empecemos nuestra temporada en marzo en el Rally de México”, aseveró.

En números