"Guerrerita" Torres se ve con el puño arriba y cinturón

León, Guanajuato.-- Reapareciendo en las carteleras, Silvia ‘La Guerrerita’ Torres se dice lista para presentarse en León, plaza en la que se ve saliendo del ring con el puño arriba y el cinturón de campeona.

Regresando al ring después de dos años de inactividad, Silvia Torres busca un nuevo título mundial, para cumplir este objetivo tiene en la mira a Monserrat ‘Raya’ Alarcón a quien reta por la faja de peso átomo de la Asociación Mundial de Boxeo.

“Después de dos años inactiva se me da la oportunidad de volver al ring con una pelea muy importante como es el campeonato mundial, me siento muy contenta de estar en Guanajuato y regalarles al público una excelente pelea, aquí me veo con el puño arriba y luciendo el cinturón”, reconoció ‘Guerrerita’ Torres en entrevista exclusiva para El Sol de León.

Siendo la tercera ocasión que contiende por un cetro mundial, la pugilista de Nezahualcóyotl siente más respeto que rivalidad por ‘Raya’ Alarcón.

“No hay rivalidad, esto es un deporte, Montse (Alarcón) es una gran rival, una excelente campeona que ha ido a Japón a ganar su campeonato, los más importante es que será una excelente pelea, el público va a salir contento y eso es lo que más importa”, agregó Torres Ramírez.

Anteriormente la púgil mexiquense fue campeona peso mosca de la AMB, cetro que perdió ante Jessica Nery en 2018, en esa misma categoría contendió por el corona de la Federación Internacional de Boxeo pero se llevó un empate frente a la argentina Evelin Nazarena en 2019.

En su última presentación perdió frente a Gabriela ‘La Bonita’ Sánchez, de aquel compromiso de diciembre de 2019 a la fecha, advierte “Cada pelea vamos cambiando, sabemos que vamos mejorando, ahora me siento muy bien, me siento muy preparada, me siento fuerte a pesar de que bajamos de división”.

Con un récord de 20 triunfos, siete por la vía de nocaut, nuevamente Silvia Torres tiene una tercera oportunidad para regresar a los reflectores internacionales.

LUCEN TALENTO

La mañana de este jueves, Montse Alarcón, Silvia Torres, Sergio ‘Chirino Sánchez y su rival el filipino Alie Laurel, entre otros pugilistas locales realizaron un entrenamiento público en las instalaciones de la Feria de León donde se instaló un encordado en el que realizaron sesiones de sparring y sombra. Para este viernes será la ceremonia de pesaje en la explanada de Poliforum León, el sábado se llevará a cabo la batalla Alarcón vs Torres en el Palenque de la Feria.

Su Ficha

Nombre: Silvia Torres Ramírez

Lugar de Origen: Netzahualcóyotl, Estado de México

Edad: 29 Años

Récord: 20-2-2, 7 KOs

Títulos: Mosca AMB (2018)