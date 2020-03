Guerra fuera de la contienda en el WRC3 del Rally México

Fatídico viernes para Benito Guerra Jr. en el Rally Guanajuato México, donde muy temprano ha entregado cualquier tipo de posibilidad de pelear el podio en la categoría WRC3.

“En el primer tramo se rompió un resorte que va detrás del pedal del acelerador, se fue a fondo y ya se imaginarán el susto que pegamos bajando El Chocolate, cuando uno espera poder frenar el coche sigue acelerando y no había de otra más que meter clutch y tratar de hacer las cosas inteligentemente para no chocar”, explicó Guerra.

#RallyMX 🏎 | El auto de Benito Guerra llego en grúa después de tener una avería en competencia.



Pero eso no fue todo, Ortega 1 también le arrojó más líos al piloto capitalino, “paramos para resolver el problema, lo arreglé con una liga que usamos para amarrar la bolsa de herramientas, me tarde alrededor de cinco minutos en resolverlo y perdí un minuto más porque sabía que venía Alberto Heller, gran piloto y amigo, y no le iba a estorbar con el polvo de un piloto que ya había perdido cinco minutos”.

Guerra Latapí agregó que la caja de velocidades del Skoda Fabia R5 “se quedó totalmente engranada, yo trataba de regresar y se quedaba una marcha arriba, eso se vuelve complicado porque en estos coches también se frena con la caja”.

Tras esta serie de desafortunados sucesos, el campeón mundial de producción en 2012 se dijo decepcionado, “me sabe mal porque quería demostrar la velocidad que tenemos, esto no puede ser, llevamos menos de 100 kilómetros y que falle la caja es increíble, pero hay que ser profesional, no hablar más allá de esta situación que si me molesta”.

Benito confía en que los integrantes del equipo Race Seven puedan tener listo el auto para salir a afrontar las especiales sabatinas, aunque lo hará con varios minutos de penalización.