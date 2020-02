Guanajuato tiene podios en Nacional de Regata

León, Guanajuato.- Concluyó 1er Nacional de Regata, evento que por primera ocasión se desarrolló en Guanajuato, mismo que sirvió para fogueo y preparación previa al Nacional Bajo Techo y Campeonato Nacional de Remo.

Las aguas de la Presa del Palote en el Parque Metropolitano de León recibieron a casi 60 atletas de categorías sub 13, sub 15, sub 19 y sub 23. Las declaraciones presentes fueron Nuevo León, el Club España de la Ciudad de México y Guanajuato.

El representativo guanajuatense se compuso por 30 remeros de la ciudad de León, entre los seleccionados se contó con los medallistas de Olimpiada Nacional, Alondra López, Elim Guzmán, Valeria Zamora, Andrea Ruiz, Sofía Guisar, Valentina Vilches, entre otros.

"Es la primera ocasión que se organiza una regata en Guanajuato, aplaudo que en este estado se apueste por otras disciplinas como lo es el remo, los resultados ya se han dado, a tal grado que ya se tiene a las seleccionadas nacionales Fernanda Ceballos y Samantha Ojeda, en eventos nacionales también han ganado medallas, eso es muestra del gran semillero que es la entidad", comentó Argemira Díez, presidenta de la Federación Mexicana de Remo.

Para esta 1er Regata Guanajuato la distancia de competencia fue de 1,500 m y 500 m infantil. Evento fue de fogueo para el Nacional Indoor a realizarse la siguiente semana en el Complejo Olímpico 1968 en Cuidad de México, además del Campeonato Nacional que será en abril.

Ganadores de GuanajuatoCategoría - Lugar - Atletas- Sub 19 Femenil 4x / 2do - Sofía Guisar, Valeria Zamora, Alondra López y Andrea Ruíz- Sub 17 Varonil 2x / 2do - Daniel Rosales y Jesús Carmona- Sub 17 Femenil 4+ / 2do - Elim Guzmán, Valeria Zamora, Vilma Vázquez, Alondra López y Sandra Grimaldo- Sub 17 Varonil 4x /1er - Arturo García, Daniel Rosales, Jorge Lugo, Jesús Carmona y Hugo López- Sub 19 Femenil 2- / Elim Guzmán y Vilma Vázquez- Sub 23 Femenil 1x / 1ero - Abigail Gamiño