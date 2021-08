Guanajuato tendrá presencia en Mundial de Atletismo U20

Guanajuato tiene presencia asegurada para el Campeonato Mundial de Atletismo sub 20 de Nairobi 2021, en la pista estará la corredora Sabrina Salcedo y como técnico nacional acude Juan Felipe Martínez.

Siendo antesala de la máxima categoría del atletismo mundial, el Campeonato Mundial Sub 20 se desarrollará del 17 al 22 de agosto, la sede principal será el Kasarani Stadium de Nairobi, capital de Kenia.

México acudirá a la justa mundialista con una delegación de alrededor de 10 deportistas, entre ellos la mediofondista de Acámbaro, Sabrina Salcedo, de igual forma acude Juan Felipe Martínez, dirigente de la Asociación Guanajuatense de Atletismo que recibió nombramiento como técnico nacional por parte de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.

“De Guanajuato va Sabrina Salcedo que correrá la prueba de 1,500 metros, es bastante interesante porque ha venido creciendo, ha sido campeona de Olimpiada Nacional, ahora Juegos Nacionales, ya estuvo seleccionada al NACAC sub 20 y sub 23, hoy le toca ganarse su pase a un Mundial sub 20”, destacó Felipe Martínez.

Salcedo logró su clasificación al mundial durante su participación en el Campeonato Nacional de Querétaro donde logró un tiempo de 4:27.04 con el que superó la marca mínima establecida por la World Athletics que era de 4:28:00.

Sobre su llamado por parte de la FMAA para integrar el cuerpo de entrenadores que acude con los atletas mexicanos subrayó que no es la primera vez, pero sí el evento de mayor jerarquía.

“Es la segunda ocasión que me toca salir del país a un mundial, la primera fue en 2017 para el Mundial de Carreras de Montaña en Italia, ahora toca ir a Kenia como parte de la delegación de México, me habían tocado eventos internacionales celebrados en el país, con esta es la quinta vez que me convocan y es la que tiene el mayor rango por ser sub 20 que es la antesala del alto rendimiento”, destacó el dirigente.

Sabrina Salcedo y Juan Felipe Martínez reportan el próximo 12 de agosto en Ciudad de México y al día siguiente junto a la comitiva azteca emprenderán el viaje a Kenia.