Guanajuato sigue conquistando la natación de los Nacionales CONADE

Guadalajara, Jalisco.- Entre guanajuatenses te veas, Luis Emilio Contreras y Eduardo Pardo estelarizaron tremendo duelo en la piscina, esto en una nueva jornada de los Juegos Nacionales de la CONADE.

Dentro de la final de los 200 metros estilo dorso para la categoría 17-18 años, Contreras y Pardo fueron brazada a brazada disputándose la presea de oro, sin embargo, aún cuando entraron en el mismo segundo, la prueba se decantó en favor de Luis Emilio con un crono oficial de 2:10.09, mientras que el celayense Pardo obtuvo una marca de 2:10.66.

“La verdad que me sentí bastante bien en los primeros 100 metros, pero los últimos 75 realmente fueron muy pesados. Desde que inició la competencia he traído una lesión que no me ha dejado rendir como quisiera, pero que bueno que pude sacar el oro, este es mi tercer año consecutivo ganando esta misma prueba en diferentes categorías y eso me hace sentir muy bien”, manifestó Contreras, quien ahora irá por los máximos honores en los 100 metros dorso.

Y luego de este 1-2, la natación “guanajua” mantuvo la inercia positiva con las platas conseguidas por Valeria Jiménez y Omar Ruelas en los 200 dorso de 13-14 años, Danna Hernández en el combinado individual de 400 metros para 13-14 años, al tiempo que Gisela Reyes se colgó el bronce en los 400 metros libres 19-21 años.

EXTIENDEN LA COSECHA

El ciclista leonés Jorge Fabrizio Martínez se mantiene en plan grande ya que ahora registró su quinta conquista de la justa, una plata en la prueba del ómnium, que se une a lo ya ganado en pista que fue la plata en persecución por equipos y el bronce en la persecución individual, en tanto que en la ruta se agenció plata por equipos y bronce en individual.

Finalmente, en el deporte mexicano por excelencia, la charrería, las escaramuzas de la categoría infantil “B” se hicieron de un meritorio podio tras obtener la presea de bronce.