Guanajuato se consolidó como subcampeón nacional de halterofilia

Guanajuato se convirtió en subcampeón nacional de halterofilia luego de las 71 preseas alcanzadas por su representativo en los Juegos de la Conade.

Fueron 36 medallas cosechadas por el seleccionado femenil y 35 preseas más cortesía de los varones, siendo de todas esas conquistas un total de 35 metales dorados, 19 conseguidos por las mujeres y 16 por los caballeros.

Al cierre de las actividades en el Auditorio Amado Nervo de la capital nayarita, el equipo “guanajua” se alzó con un auténtico racimo de metales, en el que Pablo Ramos y José Gasca lideraron con su triplete áureo. Ramos dominó la división de los 81 kilogramos para la categoría Sub-15 con levantamientos máximos de 100 en arranque, 123 en envión y un acumulado de 223, mientras que Gasca hizo lo propio en los 89 kilos Sub-15 con 100 en arranque, 128 en el clean & jerk y un total de 228 kilos.

“Estoy muy agradecido con todos, con mi entrenador, mi familia que siempre estuvo, la verdad que fue una competencia muy fuerte, dimos todo lo que se pudo y salió bien, aquí se vio el resultado de tanto sacrificio y el trabajo que hacemos todos los días en el gimnasio para buscar ser los mejores de nuestro deporte”, manifestó Ramos Torres.

Mientras tanto, el mundialista junior el año pasado en León, Pablo Medina, se adjudicó oro en envión y total, al igual que plata en el arranque, esto en la división de los 102 kilogramos Sub-20, al tiempo que Antonio Cabrera se echó a la bolsa par de oros en arranque y total con 145 y 310 kilos, respectivamente, así como plata en el envión con un intento de 165.

Por su parte, en la Sub-17 de 81 kilogramos, Emmanuel Serrano sumó dos oros en arranque y total con 151 kilos, más un bronce en el envión con 113 y en la división de los 73 kilogramos de la categoría Sub-15, Pedro González ganó oro en envión con 115, en tanto que en el arranque y total se agenció platas con 87 y 202 kilos.

Asimismo, Luis Meza se llevó el “hat-trick” plateado en la Sub-20 de 67 kilos con levantamientos satisfactorios de 108 en arranque, 135 en clean & jerk y 243 en total, José Aguilar fue plata en arranque con 115 kilos y bronce en envión y total con 143 y 258, en tanto que Ángel Silva aportó dos bronces en los 89 kilogramos Sub-17, registrando 95 en arranque y 123 en envión.

Por último, en la Sub-17 de 96 kilogramos, Saúl Hernández hizo triplete de bronce con 108 en arranque, 130 en envión y acumulado de 238, mientras que en la Sub-20 de 98 kilogramos, Carlos Gutiérrez se colgó bronces en envión y total con 160 y 280 kilos.

En números