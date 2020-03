Guanajuato en riesgo de perder la sede de la Universiada Nacional

De no poder celebrarse este año la Universiada Nacional, programada originalmente del 24 de abril al 11 de mayo, Guanajuato y el municipio de León se verían en predicamentos para mantener la sede.

Isaac Piña, director de la Comisión del Deporte, apuntó que el principal problema sería el recurso económico, que fue otorgado para que el evento se llevara a cabo en este 2020.

“Tendríamos que evaluar otro tipo de situaciones, principalmente lo económico ya que se tenía proyectado para este año, entonces sería cuestión de analizar si podemos pasar los recursos para el año entrante y organizar esta Universiada, de la cual nuestro estado iba a ser sede por primera ocasión”, señaló el dirigente de la CODE.

Con respecto a la postergación del evento, medida derivada por el brote de COVID-19, Piña aplaudió la oportuna decisión que tomó el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), en común acuerdo con el resto de las instancias involucradas.

“En primer turno la cancelación fue algo técnico, algunas regiones aún no se clasificaban para el nacional, son ocho regiones y por otro lado, lo más importante es preservar la salud de los deportistas, no ponerlos en riesgo en eventos masivos, aún estamos todavía en la fase uno, pero según las estadísticas estaríamos llegando a la fase dos, entonces por la proyección de fechas no nos iba a alcanzar y se determina esta medida”.

La Universiada Nacional contemplaba reunir a casi 10 mil deportistas procedentes de diversas casas académicas del país.

Las instituciones que iban a albergar competencias eran el ITESM Campus León, ULSA Bajío, UG Campus León, Instituto Tecnológico de León y la Universidad Iberoamericana.