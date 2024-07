Guanajuato en las Olimpiadas: Laura “La Gacela” Galván demostrará experiencia y madurez en París 2024

León, Gto.- En París 2024, Laura Galván buscará hacerle honor a su mote de “La Gacela”, esto para cumplir el objetivo de clasificarse a su primera final olímpica, luego de lo que fue su previa experiencia hace tres años en la edición celebrada en Tokio.

La semifondista guanajuatense va con todo y por todo en esta segunda aventura en una segunda justa veraniega, misma a la que llega con más experiencia y la motivación a tope por lo que ha sido una clasificación bastante sufrida, pero que pudo lograrse hasta con un año de anticipación, tras dar la marca requerida dentro de los cinco mil metros planos en el pasado Mundial de Budapest, en Hungría.

Y previo a instalarse en la Ciudad Luz y a menos de un mes para que el fuego de la esperanza sea depositado en el pebetero, la hija pródiga de “La Sauceda”, en Guanajuato capital, tiene la ruta trazada, misma que ha comenzado en su terruño con entrenamientos en la Sierra de Santa Rosa, al igual que en la pista del Macrocentro Deportivo de La Valenciana; será el próximo 14 de julio cuando Laura Galván parta al Viejo Continente para encarar dos últimas pruebas en Finlandia y enseguida, hacer el viaje a tierras galas.

“Ahorita estamos en el trabajo más difícil, ya estamos manejando intensidades altas, pero emocionada, son mis segundos Olímpicos, un evento muy difícil para clasificar, un evento que es único en la historia de un deportista y contenta de representar a México, a mi estado y lo voy a disfrutar. Espero llegar en la mejor forma deportiva”, comentó Laura en charla exclusiva con Organización Editorial Mexicana.





Una gran evolución

Luego de una pandemia por Covid-19 que sacudió de manera severa el planeta y que también mermó al deporte con el aplazamiento de un año de los Juegos Olímpicos realizados en el país del sol naciente, la “guanajua” cumplió en 2021 con hacer esa anhelada participación y la cual le dejó un enorme aprendizaje.

“Definitivamente traemos más experiencia en el nivel alto que se ocupa tener y con una visión de mucho agradecimiento porque estos años no han sido fáciles. En meses recientes, nos hemos dado cuenta de muchos deportistas en el atletismo que no van a estar porque se lesionaron o no dieron la marca, atletas en pruebas donde tú los pensaste como favoritos para medalla y no irán, ahí te das cuenta y le das valor a estar en unos Olímpicos.

“Ha sido un camino muy complejo y yo de verdad doy gracias de poder decir ahorita que estoy lista y sana para competir; es mucho agradecimiento y una emoción enorme, voy a correr hasta que no pueda más, porque el tiempo no regresa y en cuestión de dos semanas estos juegos habrán pasado a la historia”, precisó.

En Tokio, Laura Galván Rodríguez arribó como flamante campeona panamericana de los cinco mil metros planos, solo que en esa prueba y en los mil 500 quedó distante de pelear por los puestos protagónicos y los cuales intentará alcanzar en esta ocasión en los cinco mil, en los que actualmente posee un mejor registro de 14:43:94 minutos, bajándole nueve segundos al cronómetro mínimo solicitado por la World Athletics para estar en los Olímpicos y teniendo en su poder el récord mexicano.

“En Tokio eran los primeros, estaba la expectativa, no sabíamos qué iba a pasar y ahorita ya tenemos la idea de qué va a pasar, entonces ahora se disfruta más este momento e independiente de si paso a la final, quede como octava, novena, la verdad no lo sé, pero voy a dar lo mejor, lo voy a disfrutar al máximo, porque uno no puede controlar a las rivales, solo lo que uno hace, así que el enfoque es controlar lo que uno puede hacer”, aseveró.

A jugárselo todo

El escenario está listo. Laura Galván ya lo conoció, la pista púrpura del majestuoso Stade de France es el marco perfecto para cumplir sus sueños ante los ojos del mundo entero.

“Es una emoción tremenda, pero a la vez te das cuenta que ahí se jugará mucho, las trayectorias deportivas de años, medallas, los sueños y el trabajo de los que estaremos participando, entonces todas esa sensaciones son muy fuertes, porque en lo personal todo lo que se ha trabajado se va a resumir en 15 minutos, así que ha sido algo muy emotivo ver el estadio, la pista y pensar en que en unos días vamos a estar ahí compitiendo”.

Y en este mismo sentido, agregó que “esta oportunidad es única y tomó la responsabilidad y la presión, uno debe aceptar y aprender a lidiar con eso, de repente el atleta dice que en unos Olímpicos es mucha presión, que no quiere que la gente diga nada, olvidarse de ciertas cosas, que no digan que va a ganar medalla o que es favorito, es una presión muy fuerte la que se genera, pero en lo personal voy a dar lo mejor, sé lidiar con la presión, la acepto y siento que me da un impulso extra porque detrás de mí hay un país”.

Será el dos de agosto cuando “La Gacela” afronte el heat clasificatorio de los cinco mil metros planos y en caso de meterse entre los mejores tiempos, la final por las preseas la podrá disputar tres días más tarde. En total, son 43 atletas en pugna dentro de esa distancia.

Su Ficha

Nombre: Laura Esther Galván Rodríguez

Lugar de Origen: Guanajuato, Guanajuato

Fecha de Nacimiento: 5 de octubre de 1992

Edad: 31 Años

Disciplina: Atletismo

Logros: Oro en Juegos Panamericanos Lima 2019 (5,000 Metros Planos)

Oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 (10,000 Metros Planos)

Plata en Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 (5,000 Metros Planos)





