Guanajuato dice presente en los Juegos Olímpicos de Tokio

Un año después de lo previsto, la flama de la esperanza se enciende con el arranque de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en donde cuatro guanajuatenses tienen una cita con la historia.

Laura Galván en atletismo, Arantxa Chávez en clavados, Roberto Alvarado en futbol y Gerardo Ulloa en el ciclismo de montaña, son los atletas que buscarán darle la máxima gloria deportiva a México y por supuesto a esta entidad.

A lo largo de la historia, poco más de 30 “guanajuas” presumen haber vivido la experiencia olímpica e incluso ya se cuenta con una flamante medallista, se trata de la clavadista Laura Sánchez, quien en la edición de Londres 2012 se colgara el bronce en la prueba de trampolín de 3 metros, siendo además la primera mexicana en subir al podio dentro de una competencia individual en su disciplina.

Como auténtica “gacela”

Con la etiqueta de campeona panamericana de los 5 mil metros planos, así arriba a esta justa “La Gacela” Laura Galván, quien además de ir en el evento que la vio coronarse a nivel continental en Lima 2019, también tendrá participación en la distancia de 1,500.

La oriunda de la capital del estado verá acción los días 2 y 6 de agosto en el Estadio Olímpico y como suele ser una tradición, sus principales rivales a batir serán las africanas, específicamente kenianas y etíopes, quienes actualmente poseen los récords mundiales y olímpicos.

A repetir la hazaña

Arantxa Chávez no tiene otra cosa en la cabeza que no sea emular o porque no superar, aquella hazaña de Laura Sánchez en tierras londinenses, de hecho, la nacida en Ciudad de México, pero representante guanajuatense desde hace varios meses, apostó en su preparación por una fórmula ganadora al trabajar al lado de Sánchez y bajo la tutela del experimentado Francisco Rueda.

Será el próximo 30 de julio en la fosa del Centro Acuático de Tokio cuando Chávez enseñe lo mejor de su repertorio desde el trampolín y en donde las chinas, al igual que las canadienses, parten como favoritas para instalarse dentro del cuadro de honor.

Con el peso de la historia

Al menos en lo deportivo, los últimos meses han sido de ensueño para el salmantino Roberto Alvarado, primero saliendo campeón de la Liga MX con Cruz Azul y ahora formando parte del Tricolor que dirige Jaime Lozano y cuyo principal objetivo es ir por la presea dorada, tal y como lo hiciera aquella selección del “Flaco” Tena en Londres.

El apodado “Piojo” ha sido el primer guanajuatense en salir a escena ya que horas antes de la inauguración México goleó a Francia en el grupo “A”, mientras que el domingo se medirá a Japón y el martes chocará frente a Sudáfrica, estos últimos duelos en los estadios de Saitama y Sapporo, respectivamente.

Va por la consolidación

Gerardo Ulloa es dominador del MTB en América, así lo refleja su medalla aurea conquistada en los Juegos Panamericanos 2019, sin embargo, es tiempo de que el pedalista de un golpe de autoridad sobre la mesa a nivel internacional, algo que ya ha logrado en el serial de Copas del Mundo de la UCI.

Montado sobre dos ruedas, Ulloa se encuentra listo para desafiar el terreno de la pista de Izu, esto el próximo lunes. La legión europea luce fuerte y poderosa, aunque Gerardo la conoce y de sobra, de tal forma que para el “guanajua” no existen los imposibles.

Calendario de Guanajuatenses

Deportista Disciplina Fechas Laura Galván Atletismo 2 al 6 de Agosto Arantxa Chávez Clavados 30 de Julio al 1 de Agosto Roberto Alvarado Futbol 21 de Julio al 7 de Agosto Gerardo Ulloa Ciclismo de Montaña 26 de Julio

Últimos Guanajuatenses en Juegos Olímpicos