Guanajuato alista regreso a entrenamientos en Comité Olímpico Mexicano

León, Guanajuato.-Recientemente el Comité Olímpico México anunció la fecha para la reapertura de sus instalaciones, lo que representa una oportunidad para que el deporte de alto rendimiento retome sus actividades, entre ellos Guanajuato y sus atletas.

El COM prevé que para septiembre se dé la reapertura de oficinas administrativas, aulas de capacitación y el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, este último, es el recinto donde se concentran y entrenan los atletas y el cual permanece cerrado desde marzo.

Por Guanajuato, Iván Nambo era el único atleta concentrado en el CDOM, el pugilista se preparaba para buscar el boleto olímpico en la eliminatoria de América que se celebraría en Argentina y que por la pandemia de Covid-19 se pospuso. Actualmente, el ‘Rambo’ Nambo entrena en Moroleón.

“Este tiempo lo aprovechó para recuperación de lesiones, afinar técnica y fuerza, autoridades de Moroleón y Code Guanajuato me han apoyado en todo lo posible para entrenar en casa. También los entrenadores nacionales Francisco Bonilla y Octavio Robles están pendientes, diario me mandan el plan de trabajo, también el fisiatra y psicóloga me contactan seguido”, señaló Iván Nambo.

En relación al posible regreso a las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano destacó “Es importante el entrenamiento presencial, que te vean, nos han mencionado que la eliminatoria podría ser en febrero y que a finales de septiembre nos convocan para irnos ya sea a Guadalajara o al Comité”.

Nambo Martínez se dedica al comercio en tianguis, desde hace siete años entrena boxeo y es prospecto guanajuatense para asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el atleta de Moroleón participa en la categoría +90 kg.