Guanajuatense dan "brazadas al podio" en Nacionales Conade

Desde la alberca, Guanajuato sumó par de oros en los Juegos Nacionales Conade 2022, de igual forma se tuvo presencia en el podio durante el cierre de las luchas asociadas, también el hockey entregó metal.

En natación el selectivo ‘guanajua’ tuvo una jornada destacada en la que se obtuvieron dos oros, dos platas y un bronce. En estos resultados sobresalió Andre Ximena Pérez Armenta que se llevó el primer puesto en los 1500 metros libres.

Otra nadadora que subió a la cumbre del podio fue Tania Jaqueline Naranjo Carballeda, en los 1500 metros categoría 15- 16, el registro fue de 17:32.11 superando a participantes de Hidalgo y del Estado de México.

Por su parte, los dos metales plateados llegaron por obra de Miguel Eduardo Rojas Newman en los 50m libres 17-18, además de Dulce Gabriela Lara en los 400 metros combinado. Finalmente, Luis Emilio Contreras aportó bronce en los 400m combinados.

Luchas

Dando cerrojazo a la participación en luchas asociadas femenil, la recolecta fue de una plata y un bronce. Atlayíh Mancilla Navarrete sucumbió ante una rival de Nuevo León por lo que tuvo que conformarse con la plata en la categoría escolar 58 kg. En los 66 kg, llegó un bronce más gracias a Karla Rangel.

Para este fin de semana arriba a Tijuana el selectivo de lucha grecorromana de la que se prevé alrededor de cuatro medallas.

Hockey

En el hockey sobre pasto los resultados no han sido los esperados ya que al ser una disciplina que prometía algunos oros, aún no se han conseguido, por el contrario, en la categoría sub 18 femenil se obtuvo la plata tras caer 4-3 ante Estado de México.