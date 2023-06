“Guanajuas” inician participación en San Salvador 2023

León, Guanajuato.- Diversas disciplinas iniciaron su actividad en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, la delegación mexicana ya encaró algunas pruebas. En lo que respecta a los atletas de Guanajuato, los primeros que compiten son en las disciplinas de levantamiento de pesas, judo, natación y equitación.

Tras una emotiva Ceremonia de Inauguración celebrada la tarde del viernes en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, la justa regional formaliza su desarrollo. Para este sábado entran en acción las pesistas Yesica Hernández, Andrea de la Herrán, la nadadora Karen Rodríguez, así como la judoca Paulina Martínez y el jinete Guillermo de Campo.

Según el cronograma de competencias, el levantamiento de pesas iniciaba desde el día 23, pero ante la falta de adecuaciones en el Complejo “Flor Blanca” las pruebas sobre la tarima se aplazaron para el sábado.

En la categoría de 49 kg, está la dupla guanajuatense de Hernández Vieyra y Andrea de la Herrán, ambas sembradas en el Grupo A. Otros participantes aztecas son José Poox y Juan Barco en los 55 kg, en la misma división, pero de la rama femenil en la que está Yudheiky Panti.

Previo a su debut en Centroamericanos, Yesica, medallista de oro en Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 comentó: “Es una responsabilidad muy grande y muy emocionante saber que podemos agarrar alguna medalla en este evento tan importante y pues espero que los resultados se nos den”.

NATACIÓN

Por otra parte, en el Complejo Deportivo “El Polvorín” arranca la natación, disciplina en la que está presente Karen Rodríguez con la prueba de 400 metros libres. Posteriormente, el día 26 nada en los relevos 4x200 libre y al día siguiente encara los 400 combinado.

“Este era uno de mis más grandes sueños como deportista, representar a México en una competencia de este tipo. Me siento muy fuerte, muy motivada, siento que voy a crecer mucho mentalmente. No me quiero poner un límite, quiero sorprenderme a mí misma y ganar medallas individuales y relevos”, resaltó Rodríguez Cárdenas.

JUDO

Otro deporte que arranca este fin de semana es el judo, disciplina en la que Guanajuato tiene a los celayenses Prisca Awiti (-63 kg), Sergio del Sol (+100 kg) y Paulina Martínez (-52 kg), está última es la primera en tener acción sobre el tatami, su categoría compite este sábado.

“Estoy muy emocionada, estoy tranquila, creo que he canalizado bien los nervios. Estos son mis primeros Juegos y tengo muy altas expectativas, tanto para mí como para Guanajuato. Estoy con todo el coraje, la concentración de poder estar aquí”, acotó Martínez Claro.

Por su parte, Prisca Awiti, olímpica en Tokio 2020 se prueba el domingo y “Checo” Del Sol inicia su camino el día 26. El judo tiene como sede el Coliseo de la UES.

EQUITACIÓN

En estos Centroamericanos, República Dominicana apoya como subsede, entre las disciplinas que alberga está la equitación cuyos eventos tendrán lugar en el Centro Ecuestre Palmarejo, recinto que abre la programación con la prueba de adiestramiento individual a la que acude el representante leonés Guillermo de Campo quien monta al caballo “Quelite”.

Los otros integrantes de la terna nacionales son José Mercado (“Balanca”), Luis Santiago (“Egipcio II”) y Fernado Parroquín (“Beldad”).

XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023

Guanajuatenses participantes