Guadalupe Atilano vuelve al ring con pelea por campeonato ABO

León, Guanajuato.- La boxeadora Guadalupe “La Fiera” Atilano está de regreso en los encordados, la llamada “Fiera” tiene uno de los combates más importantes de su carrera ya que enfrenta a la colombiana Rini Khoudari por el campeonato peso gallo de la Asociación Americana de Boxeo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Con casi una década de trayectoria sobre el ring, “Lupita” Atilano busca ese salto que le permita proyectarse más allá del pugilismo nacional. El nuevo reto será ante Khoudari, rival con la que protagoniza la función Ring Queens and Kings a celebrarse este viernes en Unidad Deportiva José Navarro en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Para el choque entre Atilano y Khoudari, la ABO pone en juego la faja femenil en la división gallo. Este encontronazo entre la representante leonesa y su rival originaria de Bogotá está programado a seis rounds.

“Pelear por un título es una emoción muy grande, aunque no fue mucho el tiempo que nos dieron para prepararme yo me siento fuerte, con muchas ganas de demostrar que tengo mucho por dar. Me siento bien, pero espero que los jueces sean justos, que no se manche la pelea con polémicas”, comentó “La Fiera” Atilano para El Sol de León.

De cara a este compromiso, la mejor arma que tiene Atilano a su favor es su experiencia que está avalada por tres triunfos, siete derrotas y dos empates. Por su parte, la boxeadora cafetalera tiene su primer compromiso fuera de su país, en su récord suma cinco victorias.

Con poco menos de dos meses de preparación, “La Fiera” Atilano aprovechó el tiempo para entrenar a tope junto a su entrenador y esposo Alejandro Chávez. Su última pelea fue en agosto de 2022 cuando se midió ante Edna Maltos en Ciudad Juárez.