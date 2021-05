Global Cup regresa con onceava edición

León, Guanajuato; 17 de mayo del 2021.- La unidad Enrique Fernández Martínez abre sus puertas a la 11va edición de la Global Cup, torneo de futbol infantil y juvenil a realizarse en julio.

La nueva Global Cup Verano 2021 está programada para celebrarse en León del 18 al 23 de julio, el comité organizador prevé la asistencia de alrededor de 130 equipos, lo que representa una asistencia de más de 1500 jugadores locales y de otras entidades.

Para este certamen habrá actividad con 15 categorías y dos formatos de futbol uno será el 11 vs 11 en el cual competirán la sub 20, sub 18, sub 17, sub 16, sub 15, sub 14, sub 13 y sub 12 varonil, así como la libre femenil y femenil sub 18.

El otro formato será de 9 vs 9 y en esta participarán las divisiones menores que van de la sub 11, sub 10, sub 9 y sub 7.

Buscando ser una plataforma en la que el talento local y jugadores se proyecten a equipos profesionales, el comité organizador confirmó la asistencia de visores de 11 instituciones de la Liga MX, entre ellos Santiago Murillo de Atlas, Juan Salas de Chivas, Miguel Vargas de Pumas, Rayados con Miguel Abundis, Toluca con Marco Ferreira, entre otros equipos.

La participación arbitral será cubierta por silbantes profesionales de la Liga TDP y Liga Premier. Cada partido será cubierto por servicios médicos y ambulancias para la inmediata atención y traslado de jugadores lesionados.

MEDIDAS ESPECIALES

Para evitar traslados de jugadores y familia a otros puntos de la ciudad, se anunció como sede principal a la unidad Enrique Fernández Martínez, centralizar el torneo en una misma sede permite la convivencia entre jugadores.

De igual forma se implementarán protocolos sanitarios como filtros sanitarios en el acceso principal de la EFM para la toma de temperatura y aplicación de alcohol en gel, también se implementará desinfección de balones y utilería, así como la sana distancia y uso permanente de cubrebocas en la banca, cuerpo técnico y familiares.