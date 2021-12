Gerardo Ulloa se propone retomar su mejor versión en 2022

León, Guanajuato.- Si bien el 2021 le trajo su primera participación en Juegos Olímpicos, el pedalista de montaña y representante guanajuatense Gerardo Ulloa reconoció que quedó lejos de alcanzar su verdadero techo.

“Fue un año de muchos resultados, no me fue como yo esperaba, pero de todo esto se aprende, vi que dejé de hacer cosas, sin embargo, me voy con el aprendizaje y con hambre de mejores resultados, así que ya enfocado en el próximo año”, dijo Ulloa en entrevista para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

En la justa veraniega celebrada en Tokio, el actual monarca nacional, centroamericano y panamericano, se ubicó vigésimo tercero, aunque lo destacado para Gerardo fue que después de dos décadas posicionó nuevamente al MTB mexicano varonil en unos olímpicos, ya que la última incursión había sido la del michoacano Ziranda Madrigal en Sídney 2000.

Y con el objetivo de mejorar lo hecho en el país del sol naciente, Ulloa Arévalo ya piensa en el ciclo rumbo a París 2024, el cual lo comenzará como flamante miembro del equipo catalán Massi Bikes UCI.

La temporada 2022 incluirá “la presentación del equipo que es en febrero, me quedó en España para unos eventos más, luego regreso a México para preparar las Copas del Mundo, la primera que será en Brasil y enseguida viajo a Europa”, explicó el también ganador del Premio Estatal del Deporte 2020.

Finalmente, Gerardo Ulloa precisó que el siguiente año será para tomar confianza y ritmo de cara a un definitorio 2023 con los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador y los Juegos Panamericanos en Chile, competencias donde pretende reunir la mayor cantidad de puntos posibles en el ranking internacional.

“Va a ser un año atípico porque se esperaban los Centroamericanos y se movieron, va a estar algo tranquilo el 2022, por ahí también está el Campeonato del Mundo, el Panamericano, las carreras en España y Francia, pero el 2023 vendrá más cargado con el comienzo de la suma de puntos para los olímpicos”, aseveró.