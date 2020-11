Gerardo Ulloa mantiene representación por Guanajuato

Nuevos aires se presentan en la carrera profesional de Gerardo Ulloa, el campeón panamericano de ciclismo de montaña cambia de equipo, aunque mantiene su representación por el estado de Guanajuato.

Tras un año en el que alcanzó el podio internacional con su coronación en el short track de la Copa Mundial en República Checa y en el que se reafirmó como multicampeón nacional, llegó el momento de decir adiós al equipo AR Program Cycling Team.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Buen cierre del equipo guanajuatense de ciclismo en el Nacional de Pista

“Yo salí del equipo, tengo un plan, todavía no puedo hacer mucha mención, pero voy a estar compitiendo aquí en México, no es ningún equipo en Europa, por el momento me quedó acá en México, pienso que va a ir bien, estoy cómodo con este nuevo proyecto”, reconoció Gerardo Ulloa.

Aunque no adelantó el nombre de su nuevo grupo, señaló que se mantiene como representante de Guanajuato. Además de Ulloa, otros pedalistas que salen del AR Program Cycling Team son Adair Prieto y Montserrat Rodríguez, aunque ellos dos estarían incorporándose a diferentes plantillas.

Sobre la participación a los Juegos Olímpicos de 2021 en Japón, reconoció que la plaza en ciclismo de montaña varonil ya está otorgada a México, únicamente resta que la Federación Mexicana de Ciclismo anuncie al atleta, puesto que correspondería a Ulloa ya que es campeón centroamericano, panamericano y ganador de una Copa Mundial de la UCI, entre otros méritos.

Justamente su calendario 2021 dependerá de la plaza olímpica, así lo señaló el atleta “Las Copas del Mundo empiezan para mayo, debo esperar, posiblemente haya algunas carreras en Estados Unidos entre febrero, marzo, vamos a ver cuál será el sistema de clasificación para Juegos Olímpicos y en base a eso crear una estrategia en el calendario para llegar en la mejor forma a Tokio”.

Agradece a Code

Sobre su reconocimiento como Mejor Atleta de deporte convencional para el Premio Estatal del Deporte Guanajuatense, se dijo agradecido ya que es un aliciente para su carrera deportiva.

“Siempre he estado dedicado a esto, recibir esta clase de premios siempre es una motivación extra para mí”, finalizó Gerardo Ulloa.