"Gacela" Galván regresó con hambre olímpica

Participar en sus primeros Juegos Olímpicos dejó con hambre de revancha y de superar sus propios límites a Laura Galván, la fondista guanajuatense compitió en los 1,500 y los 5 mil metros en Tokio 2020, en esta última prueba regresó con un nuevo récord nacional.

El primer reto de Galván Rodríguez en la pista fueron los 1,500 m, prueba en la que hizo historia como la primera corredora mexicana en participar, aunque quedó fuera en el primer heat, destaca que abrió una puerta para futuras representantes.

“Estoy muy contenta de haber participado en dos eventos, fui la primera atleta en los 1,500 que es mi evento favorito, desafortunadamente no se me dio, necesito entrenar más la velocidad, pero definitivamente regreso emocionada y contenta”, destacó Laura Galván en entrevista para El Sol de León.

“Es bueno que haya participado como la primer mexicana porque significa que en un futuro puede haber más atletas mexicanas que puedan creer en la posibilidad de dar esas marcas y que las pueden mejorar, dejó esa puerta abierta para que más atletas lleguen a competir”, agregó ‘La Gacela de La Sauceda’.

En esta primera prueba, la guanajuatense concluyó en el puesto 32 de la clasificación general, su registro fue de 4:08.15 minutos. Resaltar que corrió en el mismo grupo de la británica Laura Miur quien se llevó la medalla de plata, además de la etíope Freweyni Gebreezibeher y la checa Kristiina Maki que también llegaron a la final.

Sobre los 5 mil metros planos, prueba a la que acudió como campeona panamericana, subrayó que dio su máximo rendimiento, aunque reconoció que no fue suficiente.

“Como atleta di mi máximo, me alcanzó para los resultados que hay, me quedé muy cerca pero no faltó nada de mi parte, por eso ahora mi motivo es querer apostarle tres años más, para ver si es posible bajar de los 15 minutos, aunque obtuve récord nacional, todas las clasificadas corrieron debajo de los 15, ese es el nivel que hay en Olímpicos y quiero dar más de mí para superarlo”, reconoció la corredora.

En los 5 mil metros, la llamada ‘Gacela’ Galván estableció nueva marca mexicana con tiempo de 15:00.16, cronometraje que que le generó una sensación de revancha personal por lo que ahora su ambición es superar la barrera de los 15 minutos y para ello tiene la mente puesta en París.

París 2024

“Definitivamente la apuesta en París, es algo que está en el futuro, es mi meta y mi motivación pero primero iré año con año, evento con evento, empezamos el próximo año con los mundiales, luego en 2023 se juntan los Centroamericanos y Panamericanos, entonces hay muchas actividades. París es un sueño, lo que quiero es estar en una final olímpica, iré paso a paso”, finalizó Laura Galván.