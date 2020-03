Yamile Franco pide solidaridad ante la reducción de sueldos

El golpe de la pandemia ya comenzó a pegar en el lado económico, por lo que la estabilidad financiera en la Liga MX Femenil encendió alarmas. Los rumores sobre una posible reducción de salario causaron ruido luego de que Alejandría Godínez, portera de Pachuca expusiera su preocupación: “Con el 50%, no creo que se pueda sostener este nuevo estilo de vida de un futbolista profesional en cuarentena. Tomando en cuenta que ahora todas las comidas son por tu cuenta. Y que muchas pagan renta y demás”, escribió en su cuenta personal.

Ver esta publicación en Instagram Te extraño :( @clubleonfemenil 💚 Una publicación compartida por Yamile Franco (@yamfrancoo) el 25 de Mar de 2020 a las 12:47 PDT

“Mi argumento es este. Es válido que ahorita todos la estamos pasando mal. Incluso los clubs no están generando los ingresos normales. Pero quitarle 50% a una jugadora de la Liga Mx Femenil, no es lo mismo que quitarle 50% a un jugador de la Liga MX”, añadió.

Ante dicha situación, Yamile Franco, delantera de León, aseguró que la directiva esmeralda aún no les ha dicho nada y de momento tienen sus pagos con normalidad, sin embargo, apoyó a Godínez y pidió solidaridad: “Entiendo que es una crisis dura, un tema difícil, por eso estoy de acuerdo con lo que puso, no es lo mismo lo que ganamos y todos debemos ser solidarios en algo y sobre eso tomar decisiones porque justo hay jugadoras que con los que les pagan apenas están viviendo, hay que ver cómo ayudar”, mencionó en entrevista con ESTO.

“Pero bueno, ahora no queda de otra mas que esperar, lo digo porque a nosotras, al menos en León, así como dijo también Alejandría que en Pachuca, no nos han dicho nada al respecto, aunque volvemos a lo mismo y en verdad ojalá no sea así”, agregó.

De igual manera, recalcó la gravedad ante el COVID-19, virus en el que muchos aún no creen: “Hagamos conciencia, si no lo hacemos por unos mismo porque nos sentimos fuertes e inmunes hagámoslo por lo que amamos, por nuestros seres queridos. Por ejemplo; yo cuando empezó todo esto recién llegaba de un viaje a Europa con la Selección, tomé todas las precauciones pero no visité a mis abuelitos, porque justo son los más inmunes, así que aprovechemos este tiempo para reflexionar sobre esto y si en verdad amamos a los nuestros así como lo decimos pues demostrémoslo. Es un juego difícil, ante un rival súper complicado, pero estoy segura que todos juntos podemos hacer un equipo fuerte y salir de esto”, señaló.

Finalmente, reveló al Diario de los Deportistas que entrenar desde casa fue duro en un principio: “Cuando empezó y nos dieron la noticia de ir a trabajar desde nuestros hogares se me complicó porque te cambia el ritmo, pero después de dos, tres semanas te acostumbras y ahora pues ya me adapté y andamos trabajando la parte física y técnica que nos mandan, al final uno trata siempre de ver el lado positivo y en el mío es que estoy en casa con mi familia luego de no estar con ellos seis meses, un año así que me asienta bien “, remató.

La Fiera no necesita fórmula

Uno de los equipos que comenzó a hacer ruido en este Clausura 2020 en la Liga MX Femenil fue León. Su arranque no fue del todo grato, sin embargo, lograron reponerse tras sumar seis duelos consecutivos sin perder (5 triunfos y 1 empate), a lo que Yamile Franco, capitana de las esmeraldas se dijo orgullosa, al tiempo que aseguró no hubo fórmula: “Todo equipo tiene sus momentos, nosotros no tuvimos el gran inicio, pero fuimos entendiendo lo que necesitamos, lo que el profe nos pedía y por fortuna sincronizados en el campo y no puedo sentirme más feliz, contenta y orgullosa de todas mis compañeras”, comentó.

“Creo que más allá de una fórmula es la entrega, la mentalidad, el manejo de grupo. No hay roces toda la competencia es sana y eso siempre ayuda en cualquier ámbito”, añadió.

Ubicadas en la séptima posición con 16 puntos, confía en que cuando regrese la actividad sigan con ese ritmo para mantenerse entre los primeros ocho y pelear por el título: “No tener fecha de regreso es algo que en cierto punto te genera incertidumbre y más porque justo no es lo mismo trabajar en casa una sola que ya todas en la cancha, pero confío en que no nos afecte y podamos mantenernos bien así como estábamos para clasificar y buscar nuestra primera copa”, dijo a ESTO.

Sobre el partido que tienen pendiente frente a Pumas, el cual no se pudo disputar por el reconocimiento de cancha de LA Galaxy, quien se midió a los panzas verde en los octavos de final de la Concachampions, la atacante dijo: “Si tener fecha dobles es pesado no me imagino jugar hasta tres partidos, pero bueno, supongo que ya están trabajando para la calendarización y nosotras a esperar y trabajar porque será en nuestra casa y debemos hacerla valer como tal”, remató