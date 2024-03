William Tesillo no se inquieta por el término de su contrato con León

León, Gto.- Con un contrato a punto de expirar, William Tesillo lo toma con mesura y por su cabeza solo pasa seguir trabajando al máximo con La Fiera, de tal manera que, si le toca despedirse después de este torneo, el colombiano lo quiere hacer levantando el que sería su cuarto título con la escuadra guanajuatense.

“Estoy tranquilo, pensando ahorita solo acá en León, en lo que me quede dar lo mejor y esperando a ver que pasa, no sabemos, pero ahorita mentalizado en ir partido a partido porque hace dos juegos estaba en el banquillo y ahora vengo trabajando más, entonces es de aportar cuando me toque ir a la cancha y cuando no, hablar con los muchachos y pasarles toda mi experiencia, pero siempre trabajando para cuando se me requiera estar al cien”, manifestó al zaguero central.

En este mismo sentido, el cafetalero expuso que “por ahí lo hablaba con mi familia que siempre he sido un jugador que se ha caracterizado por trabajar bien, entrenarme bien, al fin y al cabo esto es futbol y te lo recompensa. Ojalá salgan las cosas, en estos años en León han existido cosas buenas y malas, he intentado hacer lo mejor y tranquilo, esperando a que termine el torneo, tratar de conseguir un título más, por ahí se ha hablado de que el equipo no se ha visto bien, pero tenemos jugadores que han conseguido cosas importantes y estamos apuntando a la liguilla, ya dentro podemos pelear, entonces mentalizado solo en aportar lo mejor y el futuro ya dirá”.

Cabe recordar que Tesillo llegó a la “guarida” en 2018 y durante este lapso ha estado presente en las conquistas del Guard1anes 2020 bajo las órdenes de Nacho Ambriz, la Leagues Cup del 2021 con Ariel Holan en el banquillo y la Concachampions del año pasado con Nicolás Larcamón.





VAN SIN MIRAMIENTOS

El que Puebla la esté pasando realmente mal en el certamen es algo que poco importa en el campamento verdiblanco. Los entrenados por Jorge Bava solo desean seguir sumando de a tres para acercarse a la fiesta grande y es que, por ahora, incluso están fuera de la zona de Play-In.

“Nosotros nos preocupamos por lo que nos toca, es cierto que ellos no vienen en buen momento, pero estamos mentalizados en que si queremos entrar a la liguilla hay que sumar de a tres y trabajamos para eso. Creo que a medida que han ido pasando los partidos nos vamos acomodando mejor, hay cosas por mejorar, queremos tener más la pelota, ser más efectivos, pero en estos últimos tres juegos hay lapsos donde el equipo se ha visto dominante, así que hay que sostener más tiempo eso”, apuntó Tesillo.

Finalmente, pese a que el calendario restante luce un tanto benévolo, el defensor no entró en excesos de confianza y dejó en claro que “vamos paso a paso, no hay que demeritar nada, todos los juegos son duros, pero lo tenemos claro, si hay que hacer cuentas hay que sumar solo de a tres y este juego que viene lo tomamos como una final, queremos posicionarnos mejor y ratificar lo que se hizo en Guadalajara”.





