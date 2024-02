Visita de riesgo para León al patio de su “hermano” Pachuca

León, Guanajuato.- La Fiera de Jorge Bava quiere salir del bache en el que se ha metido muy temprano en el Clausura 2024 y este miércoles visita al Pachuca para saldar el compromiso pendiente de la jornada dos.

Futbol La Fiera se lleva repasón ante el Toluca de Renato Paiva

El proyecto del “domador” charrúa levantó la expectativa tras lo que pudo conseguir el año pasado en el futbol uruguayo y todavía más por los refuerzos que se concretaron, uno de esos el retorno al país de Andrés Guardado, sin embargo, los resultados simple y sencillamente no han sido los esperados, como tampoco el accionar de un equipo que sigue mostrando falencias defensivas y que depende mucho de lo que arriba puedan aportar el ecuatoriano Ángel Mena y el uruguayo Federico Viñas, quien por cierto, continúa con esa molestia en el hombro derecho.

Luego de cuatro partidos disputados, los panzas verdes solo han podido cosechar raquíticas cuatro unidades que los tienen situados en el doceavo puesto de la tabla, al tiempo que los Tuzos son la otra cara de la moneda con un inicio mucho más alentador y después de varias campañas complicadas en las que el proceso de incorporar jóvenes de la cantera al primer equipo no ha sido del todo sencillo. Los comandados por Guillermo Almada son sextos con nueve puntos, pero de salir airosos, asumirían el liderato con uno de ventaja sobre Monterrey, América y Tigres.

El papelón hecho el pasado sábado en Toluca no dejó bien parado a Bava y compañía, de tal manera que el objetivo es redimirse a la voz de ya, por eso no sería raro que el timonel venga nuevamente con algunos ajustes, sobre todo en línea defensiva, donde Moreno y Barreiro han perdido la titularidad, en tanto que en el mediocampo ya se espera que “El Principito” pueda establecerse desde un inicio junto a Fidel Ambriz. Con Mena y Viñas no hay dudas, en este momento lucen inamovibles al repartirse la cuota ofensiva, el problema es que Napoli y Medina no han redituado, lo mismo que “El Diente” López que, pese a marcar el del descuento ante los Diablos Rojos, su paso por la “guarida” continúa siendo bastante gris y ya generando impaciencia en la afición.

Las últimas dos visitas al Estadio Hidalgo no le han dejado buenas cuentas al elenco del Bajío que ha salido doblegado. En el papel, los de la Bella Airosa presumen un plantel discreto, incluso parecieran jugar con la Sub-23, solo que el toque de jerarquía y calidad se lo han venido a dar el ex del Feyenoord holandés, Oussama Idrissi, además del actual líder de goleo, el venezolano Salomón Rondón, quien contabiliza cuatro dianas.

Las acciones darán comienzo a las 21:00 horas con arbitraje del tapatío Abraham Quirarte.

Futbol Iván Moreno pide paciencia para dar con la mejor versión de La Fiera

El Juego

Liga MX

Clausura 2024

Jornada 2

Pachuca Vs. León

Fecha: 7 de Febrero

Hora: 21:00

Estadio: Hidalgo

Alineaciones Probables

Pachuca León

25 Carlos Moreno 30 Rodolfo Cota

185 René López 28 David Ramírez

2 Sergio Barreto 6 William Tesillo

22 Gustavo Cabral 22 Adonis Frías

195 Ari Contreras 24 Osvaldo Rodríguez

220 Alan Bautista 8 Iván Rodríguez

199 Miguel Rodríguez 5 Fidel Ambriz

5 Pedro Pedraza 19 Gonzalo Napoli

10 Erick Sánchez 16 Alan Medina

11 Oussama Idrissi 13 Ángel Mena

23 Salomón Rondón 18 Federico Viñas

DT.- Guillermo Almada DT.- Jorge Bava

Cuerpo Arbitral

Árbitro Central: Abraham de Jesús Quirarte Contreras

Asistente Uno: Michel Alejandro Morales Morales

Asistente Dos: Jessica Fernanda Morales Morales

Cuarto Árbitro: Gustavo Padilla Aguirre

Números

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

6 Pachuca 4 3 0 1 9 8 1 9

12 León 3 1 1 2 7 10 -3 4

Goleadores

Jugador Equipo Goles

Salomón Rondón Pachuca 4

Federico Viñas León 3

Ángel Mena León 3

Oussama Idrissi Pachuca 1

Historial

Torneo Resultado Estadio

Clausura 2019 León 2-1 Pachuca Nou Camp

Apertura 2019 Pachuca 1-3 León Hidalgo

Clausura 2020 León 3-0 Pachuca Nou Camp

Guard1anes 2020 Pachuca 0-1 León Hidalgo

Guard1anes 2021 León 0-0 Pachuca Nou Camp

Apertura 2021 Pachuca 4-0 León Hidalgo

Clausura 2022 León 2-1 Pachuca Nou Camp

Apertura 2022 Pachuca 1-0 León Hidalgo

Clausura 2023 León 0-1 Pachuca Nou Camp

Apertura 2023 León 4-0 Pachuca Nou Camp













TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music