Última fecha de la Liga MX verá el segundo episodio entre León y Tigres

León, Guanajuato.- Para que no se extrañen mucho, León y Tigres vuelven a verse las caras ahora en la Liga MX, cinco días después de lo que fue su semifinal de ida por la Concachampions.

Ambas fieras resolverán su destino en el cierre de la fase regular del Clausura 2023 y cuando les llegue el momento de saltar a la cancha ya sabrán a lo que aspiran. Los esmeraldas aún con la ilusión de tener chances de liguilla directa o bien, disputar la repesca en el puesto más alto que es el quinto, mientras que los universitarios ya se encuentran seguros en el repechaje, sin embargo, de vencer a los verdes escalarían al sexto sitio, con opción de todavía colarse al top cinco; eso sí, de perder nadie le saca el séptimo lugar.

Así que dependiendo de lo que esté en juego, los dos “domadores”, Nicolás Larcamón y Robert Dante Siboldi, podrán decidir como es que van a encarar dicho compromiso. Al menos de entrada, la llave de la Liga de Campeones de la CONCACAF es la que lleva mano, tomando en cuenta que los norteños llegarán el próximo miércoles con mínima ventaja y los del Bajío lucen obligados a marcar y que no les anoten.

Tomando en cuenta todas las variantes, La Fiera partiría con un once no tan alternativo ya que los laterales, Iván Moreno y Osvaldo Rodríguez, se encuentran suspendidos en la máxima competición de clubes de la región, así que Larcamón deberá mantenerlos en ritmo; además, el doble escudo en mediocampo sería con Ambriz y “El Perro” Romero, de volantes Hernández y Mena, al tiempo que en zona de ataque Dávila acompañaría a Brian Rubio o de no estar el andino, entonces su lugar sería tomado por “El Plátano” Alvarado. El ajuste más significativo que se prevé es el regreso de William Tesillo en la central.

Por su parte, Tigres es el que más margen de maniobra tiene al no convivir con el peligro de ceder posiciones, de esta forma, Siboldi puede darse el lujo de reservar a sus ofensivos estelares, casos de Aquino, Quiñones y el francés André-Pierre Gignac. El problema para León es que entonces se encontrará a suplentes que en cualquier otro equipo conformarían una alineación estelar como Reyes, Lainez, “El Diente” López y “Nico” Ibáñez.

Enfrentar a los de la Sultana se ha convertido en el “coco” del elenco verdiblanco que solo registra dos triunfos en sus más recientes 10 duelos y la última ocasión que se encontraron en el Nou Camp fue un 0-3 contundente para la visita, ya en el ocaso de la era Holan. Las acciones inician a las 19:05 horas con arbitraje del “Cantante” Fernando Guerrero.

El Juego



Liga MX

Clausura 2023

Jornada 17

León Vs. Tigres

Fecha: 30 de Abril

Hora: 19:05

Estadio: Nou Camp

Alineaciones Probables

León Tigres 30 Rodolfo Cota 1 Nahuel Guzmán 3 Iván Moreno 2 Igor Lichnovsky 21 Stiven Barreiro 13 Diego Reyes 6 William Tesillo 27 Jesús Angulo 24 Osvaldo Rodríguez 5 Rafael De Souza 26 Fidel Ambriz 6 Juan Vigón 29 Lucas Romero 14 Jesús Garza 11 Elías Hernández 16 Diego Lainez 13 Ángel Mena 22 Raymundo Fulgencio 7 Víctor Dávila 11 Nicolás López 15 Brian Rubio 9 Nicolás Ibáñez DT.- Nicolás Larcamón DT.- Robert Siboldi





Cuerpo Arbitral



Árbitro Central: Fernando Guerrero Ramírez

Asistente Uno: Enedina Caudillo Gómez

Asistente Dos: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Cuarto Árbitro: Abraham de Jesús Quirarte Contreras Números

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 6 León 16 7 6 3 20 13 7 27 7 Tigres 16 7 4 5 20 14 6 25



















Goleadores Jugador Equipo Goles André-Pierre Gignac Tigres 7 Víctor Dávila León 5 Nicolás Ibáñez Tigres 5 Lucas Di Yorio León 3