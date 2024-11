Ganar en Monterrey es todo lo que ocupa a Stiven Mendoza y La Fiera

León, Guanajuato. - Sin voltear a ver lo que minutos antes acontezca en Aguascalientes entre Necaxa y Atlas, el atacante del conjunto esmeralda, Stiven Mendoza, dejó en claro que León debe salir por los tres puntos en el patio de Rayados, ya sea para clasificarse al Play-In o bien, para tener un digno cierre de Apertura 2024.

Stiven Mendoza: "Vamos por los tres puntos en Monterrey, no importa lo que pase con Atlas"

“Como lo ha dicho el profe (Eduardo Berizzo), tenemos que ir a buscar los tres puntos, eso es lo que nosotros iremos a hacer a Monterrey, no iremos a esperar resultados de los otros dos equipos (Atlas y Necaxa), sino a lo que nosotros hemos trabajado después del último partido en casa donde lamentablemente no pudimos”, manifestó el colombiano previo a la salida de los panzas verdes a la Sultana del Norte.

Al igual que sus compañeros, el cafetalero se rehúsa a pensar que este será el último partido del semestre, señalando que “nosotros no lo vemos como que está por acabar y si tenemos una final, así que simplemente salir a buscar tres puntos. En lo personal, me veo bien, me siento bien, físicamente en el campo cómodo y tranquilo, esperando que juntos salgamos con los tres puntos”.

En este mismo sentido, Stiven indicó que no es tiempo para lamentaciones, esto debido a los resultados que La Fiera dejó escapar, varios de esos en casa frente a rivales que finalizarán la campaña en la parte baja de la clasificación como los Rayos, Santos y Pachuca, al igual que otro partido ante Mazatlán que era considerado como ganable.

“Aquí en casa no pudimos, pero bueno, eso ya es del pasado, no tiene caso quedarnos pensando en lo que hubiera sido, entonces ahorita es Monterrey, una final y bueno, vamos a ir con todo”, aseveró.

De lo que será Monterrey como sinodal, el sudamericano dijo que “es un equipo de los grandes de México, que va a salir más en su campo a buscar tres puntos, así que nosotros tenemos que estar concentrados y poner en práctica lo que el profe nos pide para conseguir el resultado que estamos buscando”.

Finalmente, con respecto al adiós y baja para este choque de Andrés Guardado, precisó que “es nuestro referente, nuestro capitán, es la persona que nos da su soporte y si, es una baja que para nosotros es muy importante, ahorita simplemente con el acompañamiento de él, con el apoyo que él nos va a dar anímicamente vamos a tener que salir a buscar tres puntos como lo pide el profe”.

En Números