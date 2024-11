Skyfall FC aprovecha ausencia de Pachipandilla y toma liderato en Liga Estudiantil

León, Guanajuato.- Luego de perseguir la primera posición por varias semanas, Skyfall FC por fin se pavonea en la cima de la clasificación de la Liga Estudiantil de León. Además de conseguir la victoria, aprovechó la ausencia de Pachipandilla, equipo que no tuvo actividad por lo que no pudo sumar unidades.

Tras encabezar todo el Torneo 2024-2025, Pachipandilla tuvo una pausa en el calendario, este equipo no disputó su llave ante New Amsterdam, por lo que descuidó su posición en la tabla, al no cosechar unidades y nutrir la cuenta de 21 puntos que ya tenía acumulados.

Esta ausencia fue aprovechada por Skyfall FC, que para la novena jornada venció por 3-0 a Milán. En recompensa, amasó la cantidad de 22 puntos, por lo que pasó a ocupar el primer lugar.

FC Men, es otro conjunto que ha tomado regularidad y ha dejado atrás los descalabros que ha padecido a lo largo de la contienda. Para esta semana, el vigente campeón demostró su jerarquía y doblegó 3-0 a Cuervos FC.

En auténtica muestra de oficio y orgullo, Wakanda CF vuelve a tener paso firme en la senda del triunfo, ahora afianzó su confianza con un golpe de 3-0 ante Soccer-Fit. Los artilleros de este triunfo fueron Daniel Soto, Pablo Soto y Víctor Cuéllar.

Sin dejarse sorprender pese a ser la plantilla que recién ascendió, AR Sports se envalentonó y zarandeó por 2-0 a New Boys FC. Los pupilos de Daniel Aranda celebraron fogonazos de César Córdoba y Sebastián Hernández.

Un cruce de auténtico alarido tuvo como vencedor a ACFFI con cifras de 3-2 ante Liverpool. Para la zaga ganadora destacó Jonathan Arteaga como autor de dos ‘dianas’, luego complementó César Padilla. Los ‘rojos’ respondieron con bombazos de David Herrera y Mauricio Gómez.

Junto al cruce entre Pachipandilla y New Amsterdam, otro compromiso que quedó pendiente fue el de Hannover FC y Labven FC.

Por su parte, la Segunda División únicamente tuvo acción en tres frentes, destacando Ántrax, que sacudió 3-1 a Old Boys FC, mientras Los Ángeles venció por la mínima diferencia a Bautistas FC. Brujas FC y Olimpique Aldama cerraron igualados a dos tantos.

Jornada 9 de la Liga Estudiantil de León: