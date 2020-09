Siete años después Egipto descubre robo de trofeos de la Copa África

La Federación Egipcia de Futbol (EFA) se ha percatado durante una remodelación de su sede de la desaparición de algunos trofeos de la Copa Africana de Naciones obtenidos por los "faraones", que podrían haber sido saqueados durante un asalto al edificio en la capital egipcia en 2013.

En un comunicado publicado hoy en Twitter, la Confederación Africana de Futbol (CAF) lamentó la "desaparición de trofeos de la Copa Africana de Naciones (AFCON)" de la sede de la EFA adquiridos por Egipto, que se ha alzado como campeón continental en siete ocasiones.

CAF has learnt with shock reports of missing AFCON trophies from the Egyptian Football Association secretariat. Our doors are open and the @EFA can count on our support in the search for the priceless memorabilia. pic.twitter.com/XSRYRGPzdj — CAF (@CAF_Online) September 6, 2020

"Nuestras puertas están abiertas y la EFA puede contar con nuestro apoyo en la búsqueda de estos inestimables recuerdos", señaló el máximo organismo del fútbol africano, sin aportar más detalles.

La noticia de la ausencia de los trofeos salió a la luz esta semana, cuando la propia Federación egipcia alertó en un comunicado que durante los trabajos para convertir la entrada de su sede en un "mini-museo del fútbol egipcio (...) se sorprendió al ver que varias copas antiguas habían desaparecido de los almacenes de la EFA".

De acuerdo con la EFA, estos trofeos podrían haber desaparecido durante el "incendio y saqueo" perpetrado por un grupo de ultras contra la sede de la Federación en 2013, en el marco de unas protestas por la absolución de 28 acusados de matar a 72 hinchas de uno de los grandes equipos del país en 2012.

🔴 اتحاد الكرة يحقق في اختفاء كئوسه وهل ضاعت في حريق 2013 .... ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/l1xTBNVtMs — EFA.eg (@EFA) September 4, 2020

En la nota, la Federación dijo que hay una investigación en marcha para "averiguar el paradero de estas copas y saber si sobrevivieron al incendio y saqueo de la sede en 2013 (...) o si se perdieron durante el incidente".

Efe intentó contactar con la EFA para saber qué trofeos han desaparecido y por qué no se han percatado hasta ahora de su ausencia, pero no obtuvo respuesta.

Según su comunicado, los trofeos iban a formar parte de una exposición con motivo del centenario de la EFA y, entre ellos, podría figurar un ejemplar original de la Copa África, que cayó en manos egipcias después de que el cuadro nacional ganara el torneo bianual en tres ocasiones consecutivas, entre 2006 y 2010.

