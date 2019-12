Sebastián Fassi deberá gozar de mucha paciencia

León, Guanajuato.- Llevar el apellido Fassi en el futbol mexicano no ha sido nada sencillo, aun así Sebastián ha hecho una sólida carrera en la división de ascenso y ahora desea ganarse su primera oportunidad en el máximo circuito con León.

Durante el último año y medio, Sebastián Fassi, hijo de Andrés Fassi, famoso directivo del Grupo Pachuca, se convirtió en uno de los cancerberos más rentables de la división de playa y por ello mismo, es que a sus 26 años de edad, por fin le ha llegado la oportunidad de mostrarse en uno de los clubes con mayor tradición en el país.

“A mí nunca nadie me regaló nada, la gente que habla es porque no sabe y estoy consciente de eso, estoy muy orgulloso del apellido que tengo y se la responsabilidad que este conlleva dentro y fuera de la cancha, así que lo tomo con mucha tranquilidad, sé que si Nacho (Ambriz) me está dando la oportunidad es porque me la merezco”, manifestó Fassi.

Y en este mismo sentido, el arquero se dijo consciente de que “la gente siempre va a hablar y me da gusto, mejor que hablen a que no lo hagan, creo que mis números y mi trabajo en la división de plata hablan por sí solos, nadie te regala nada y menos una institución como León que siempre arma un plantel para estar peleando arriba y ahora hasta un título internacional, entonces la gente podrá hablar o no, pero yo vengo a trabajar y a aportar como lo ha sido en toda mi carrera, dejando la vida por esta profesión”.

Sebastián jugó con Mineros de Zacatecas desde el Apertura 2017, aunque previo a eso tuvo un paso por las diferentes filiales de los Tuzos del Pachuca, así como en el balompié costarricense con la escuadra del Belén FC y con el River Plate de la liga ecuatoriana.

A GANARSE UN LUGAR

Al tiempo de mostrar sus condiciones en el día a día, Fassi deberá gozar de mucha paciencia y es que a su lado tendrá a un Rodolfo Cota que se perfila para continuar como el guardameta titular del equipo esmeralda, además de que también competirá con Guillermo Pozos y de momento con William Yarbrough, quien pronto podría ir a la MLS.

“La única manera de mejorar y seguir escalando en mi carrera es con esa competencia interna, tengo dos monstruos a mi lado (Cota y Yarbrough), a Pozos que también es un gran arquero y que lo vengo conociendo, entonces trataré de aprender lo más que pueda de ellos y como lo dije, vengo ilusionado por esta oportunidad que se me da, era algo que ya venía pidiendo y ahora que se me presenta trataré de disfrutarla y aportar”, concluyó.

