Rodrigo “Pony” Ruiz redondeará su carrera con el ingreso al Salón de la Fama

León, Guanajuato.- Le dicen “El Pony”, se llama Rodrigo Ruiz y es uno de los extranjeros que llegó a hacer época en el futbol mexicano. Hoy, la brillante trayectoria del exfutbolista chileno se verá redondeada con su entronización al Salón de la Fama del Futbol Internacional que, por primera ocasión, tendrá su ceremonia de investidura fuera de la Bella Airosa, trasladándose a León.

Futbol León, Guanajuato, sede histórica del Salón de la Fama del Futbol Internacional: Generación 2024 será inmortalizada

“La verdad es que me siento muy afortunado, veo nombres de grandes figuras del futbol mundial, quizá no hice tanto con relación a otros jugadores en cuanto al tema de resultados, pero es un honor andar acá y ser parte de esto”, manifestó Ruiz de Barbieri en su arribo a la capital cuerera.

Procedente de la Unión Española de su país, el mediocampista pisó suelo mexicano en 1994 para enrolarse con el Puebla, sin embargo, al paso del tiempo terminó siendo referente y figura del Santos, Estudiantes Tecos y de los ya extintos Toros Neza.

“Obviamente yo vine a México con toda la ilusión de aprovechar la oportunidad que tenía en ese momento y bueno, las cosas se fueron dando de una manera positiva, fui aprovechando la chance y después las diferentes circunstancias me hicieron quedarme acá en México, después me naturalicé y de verdad que me siento un mexicano más”.

El nacido hace 52 años en la capital chilena, se dijo alagado de compartir tan especial momento con estrellas de la talla del inglés David Beckham, el italiano Andrea Pirlo, los argentinos Juan Román Riquelme y Diego “El Cholo” Simeone, el alemán Oliver Kahn, pero también con otras leyendas del medio local como Ricardo Peláez, Carlos Salcido, Hernán Cristante y Antonio Naelson “Sinha”, con los cuales compartió cancha.

“Convivir con todas estas figuras es algo único, tener la posibilidad es una experiencia que siempre voy a guardar para toda la vida, así que como lo dije, vamos a disfrutar el momento porque después de tantos años de trabajo esto es como ponerle la cereza al pastel a una carrera que me dio muchas cosas”, aseveró.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Futbol León, Guanajuato, sede histórica del Salón de la Fama del Futbol Internacional: Generación 2024 será inmortalizada

Fueron 800 partidos oficiales los que encaró “El Pony” Ruiz de 1992 a 2008, marcando 151 anotaciones y generando 217 asistencias. Otras escuadras para él en suelo azteca fueron Pachuca y Veracruz, institución con la cual se retiró. Asimismo, tuvo un breve pasaje con el seleccionado de su país en la década de los 90´s.