Rodolfo Cota en desacuerdo con coronar a Cruz Azul desde el escritorio

León, Guanajuato.- El Clausura 2020 de la Liga MX debe tener un campeón en la cancha y no en el escritorio, así lo apuntó el portero esmerada Rodolfo Cota.

Y es que mientras los directivos de la liga conservan la esperanza de poder jugar lo que resta del torneo, la realidad es que el tema sanitario por el Covid-19 continúa arrojando panoramas de mucha incertidumbre, aun así, se ha venido descartando la posibilidad de dar por finalizada la campaña y otorgarle el título al líder general luego de 10 jornadas, en este caso Cruz Azul.

“No sé si sea la mejor decisión terminar la liga y dar un título así, si van a terminar pues que ya se termine, pero sin darle el título a nadie, no quiero demeritar nada, pero lo mejor sería continuar obviamente cuando ya todo esto pase y las autoridades lo permitan. Hay que tratar de sacar esto adelante para que haya un campeón de la forma más correcta que es jugando, de verdad que te otorguen un título así a mí no me sabría a nada” , manifestó Cota en entrevista para ESPN.

El cuadro cementero marcha en la cima de la tabla con 22 unidades, pero León que es sublíder esta apenas un puntito por debajo, mientras que el resto de los puestos de liguilla se encuentran bastante peleados y hay poco margen entre un equipo y otro.

“Sería injusto tanto para los que estamos en los primeros ocho lugares, así como para los que están a puntos de entrar a la liguilla, que les quiten esa posibilidad la verdad que no se me hace adecuado, así que como dije antes, hay que ver la manera de que este torneo se pueda concluir jugando y que el campeón salga en la cancha”, dijo el mazatleco.

Por último, Cota precisó que lo ideal para el espectáculo es que el futbol en México se reanude con afición en las tribunas, sin embargo, esta posibilidad “ya no está en manos de uno y si deciden jugar a puerta cerrada tendrá que ser así, pero no sería lo mismo jugar sin público, la verdad que se extrañaría todo, hasta las mentadas, pero hay que esperar”.

En Números…

4 Torneos de Rodolfo Cota con el Club León

64 Juegos de liga como esmeralda para el cancerbero

4 Equipos del máximo circuito en los que ha militado: Pachuca, Puebla, Chivas y León