Roberto “Piojo” Alvarado 100% salmantino, listo para debutar en mundial de Qatar

A unas horas de que juegue México su primer partido del Mundial de Qatar FIFA 2022, familiares del futbolista salmantino, Roberto Carlos Alvarado Hernández “Piojo”, se encuentran súper emocionados, confían en que realizará un buen papel y tendrá la oportunidad de debutar en la máxima fiesta del futbol del planeta.

Al respecto Guillermo Alvarado, papá del seleccionado nacional salmantino, Roberto “Piojo” Alvarado comenta, “ya tiene cerca de un mes entrenando ahí con la selección, con el contingente que se fue quedando fuera de la liguilla en México, estuvo concentrado en el CAR y de ahí viajaron a Girona España como parte de última gira de preparación para el mundial, hoy en día ya está en Qatar, estamos muy emocionados, sobre todo él , nosotros como familia también, por el ansiado debut de México primero que nada y obviamente si a él le toca estar ahí en el equipo que juegue el primer partido excelente, consideró que la oportunidad de jugar le va a llegar y lo va hacer muy bien, él está muy consciente y confiado que le van a salir las cosas bien y primero Dios, México comience con el pie derecho”.





Invitan a apoyar a la selección Nacional de México como tal en el mundial de Qatar y ha Roberto que es 100% salmantino.





A ello agregó, “como papá me siento súper emocionado, hace aproximadamente quince años poquito menos que él comenzó a gustar del futbol como tal en las canchas, en las infantiles y bueno Dios me dio la fortuna de ser el primer entrenador de mis tres hijos, así fue durante un tiempo hasta que él empieza a ser parte de básicas, pero nunca fue como que decir, algún día lo voy a ver jugar profesionalmente o en un mundial, creo ese tipo de cosas no las visualizaba en ese momento, sino que practicará deporte, ya después las cosas se le fueron dando e indudablemente como papá estoy súper orgulloso de él, por sus logros personales y profesionales que ha tenido hasta el día de hoy”.

Con respecto al consejo o recomendación que ha dado a su hijo comenta, “en días pasados platicábamos por vía mensaje, en particular sobre el tema del mundial, todavía no nos caía el veinte y le digo, al final del día estás en el grupo de 26 jugadores que van a participar representando a México y de muchas selecciones en el máximo torneo de futbol del mundo, eres afortunado de estar ahí por tu talento y lo que has demostrado en la cancha, hoy en día México está para hacer cosas interesantes, la selección que representa este equipo donde está mi hijo tendría como vara alta llegar al cuarto partido, porque en realidad las selecciones anteriores es hasta donde han llegado y hoy en día ellos tienen la oportunidad de mejorar ese rubro, ellos están motivados de ir más allá y llegar hasta las últimas consecuencias e instancias deportivamente hablando”.

En cuanto a cómo estarán al pendiente del primer partido de México en Qatar subrayó, “cada uno en la familia tenemos nuestras actividades bien trazadas ya hoy en día, yo estoy en la ciudad de México, ahorita me encuentro de visita en Salamanca, sin embargo, me voy a regresar y por la mañana a la hora del juego me va a tocar verlo en la ciudad de México, en la oficina donde trabajo;, mi esposa esta en Qatar, ella partió desde el viernes, va a ver en el Estadio el partido; mi padre y mi madre en su casa junto con mi otro hijo Iván y mi hermana”.

Así también hizo la invitación a la gente de Salamanca que así como hemos visto a la selección y nos emocionado en otros mundiales sin conocer a nadie o estando solo ahí nuestro ídolo jugando, “ hoy tenemos un chico salmantino que nos representa, él creció aquí en salamanca, jugó en las canchas más emblemáticas del municipio, Tenixtepec, Molinito, Sección 24, Campos Nuevos, Unidades deportivas, su infancia la paso aquí, hoy está cumpliendo un sueño muy grande para él y nosotros como familia lo compartimos con la gente de salamanca, vamos a apoyar a la selección como tal y ha Roberto que es 100% salmantino”.

Para terminar ante la polémica surgida sobre su municipio de origen destacó, “Roberto es 100% salmantino, oriundo de la colonia los pinos de donde son mis papás y sus abuelos por parte de mi esposa, ahí anduvo pateando sus primeros balones en la calle”.