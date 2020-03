Recuerda Ambriz el gran legado de Don Nacho Trelles

León, Guanajuato.- La muerte de Don Nacho Trelles sin duda cimbró al futbol mexicano y en tierras leonesas fue Nacho Ambriz, timonel de La Fiera, quien se encargó de recordar a uno de los mejores estrategas del balompié azteca en la historia.

"Cuando cumplió 100 años (Nacho Trelles), mis compañeros le llevaron a su casa un pastel con la forma de una gorra del Cruz Azul. En la secuencia de imágenes, aparece leyendo un ejemplar antiguo del ESTO, su diario". @joseangelr10 y su columna de hoyhttps://t.co/2K7WSeSMLo pic.twitter.com/coOiOhHqfF — Esto en Línea (@estoenlinea) March 26, 2020

Trelles Campos, nacido un 31 de julio de 1916 en la perla tapatía, tuvo una discreta carrera como jugador de 1934 a 1948, siendo una fractura de tibia y peroné la que lo retiró cuando vestía la playera de los Potros de Hierro del Atlante.

Pero su gran legado lo forjó desde el banquillo, un tipo entregado, estricto, para muchos un adelantado a su época y que obtuvo siete títulos de liga, dos con Zacatepec (1954-1955 y 1957-1958), Cruz Azul (1978-1979 y 1979-1980) y Toluca (1966-1967 y 1967-1968), así como uno con el ya desaparecido Marte (1953-1954).

“Definitivamente un gran ser humano, gran entrenador, con mucho carisma por el tipo de comentarios que hacía y por supuesto una leyenda que ha dejado un enorme legado dentro del futbol mexicano y no me queda más que darle el sentido pésame a su familia y hablar del futbol en México siempre será hablar de Don Nacho Trelles”, manifestó Ambriz.

En el palmarés de Trelles también se cuenta un campeonato de Segunda División con Zacatepec, cuatro Campeón de Campeones, dos Copas México, un par de Copas de Campeones de la CONCACAF, además de haber dirigido en dos Juegos Olímpicos (Tokio 1964 y México 1968) y tres Mundiales (Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966).

“Era un tipo preparado, aventajado al resto de los entrenadores, platicaba Paco Ramírez que él lo tuvo en Puebla, que se subía a la tribuna con un megáfono y desde ahí le gritaba al portero Nacho Rodríguez y hasta que no le levantaba la mano para saber si lo escuchaba no iniciaba el entrenamiento, son de esas pequeñas anécdotas que Paco me contó y seguramente la gente que jugó para él podrá contar más historias de estas”, apuntó el estratega de los esmeraldas.

Nacho Trelles falleció este miércoles en la capital del país a los 103 años de edad, víctima de un paro cardíaco.