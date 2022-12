Qatar 2022: esposa del periodista Grant Wahl revela la causa de su muerte

El reconocido periodista Grant Wahl falleció la semana pasada durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, todo sucedió durante la cobertura del Argentina contra Países Bajos, algo que causó conmoción en la prensa mundial.

Su esposa Céline Gounder informó los resultados de la autopsia que le realizaron en la Oficina del Médico Forense de Nueva York, a donde su cuerpo llegó el lunes. En dichos estudios se reveló que la causa de su muerte fue por la ruptura de un aneurisma de aorta ascendente no detectado.

Te puede interesar: Qatar está de luto: muere el periodista de fútbol estadounidense Grant Wahl

“Grant murió a causa de la ruptura de un aneurisma de aorta ascendente no detectado y de crecimiento lento con hemo pericardio. La presión en el pecho que experimentó poco antes de su muerte puede haber representado los síntomas iniciales".

Grant había sido amenazado de muerte en la sede mundialista por haber utilizado una playera prohibida en el país / Foto: Twitter | @GrantWahl

"Ninguna cantidad de RCP o descargas lo habría salvado. Su muerte no estuvo relacionada con el Covid. Su muerte no estuvo relacionada con el estado de vacunación. No hubo nada nefasto en su muerte“, expresó en la nota de prensa su viuda.

Gounder además agradeció por los mensajes solidarios que su familia ha recibido en los últimos días, así como a las agencias que ayudaron a que Wahl pudiera estar con su familia cuanto antes.

On behalf of myself and our family, I want to express our deepest gratitude for the outpouring of support, love, and sympathy from around the world. Here is a message from our family and the latest update surrounding our beloved Grant:https://t.co/jPsggW6gfd — Céline Gounder, MD, ScM, FIDSA 🇺🇦 (@celinegounder) December 14, 2022

“En primer lugar, en mi nombre y el de nuestra familia, quiero expresar nuestra más profunda gratitud por la gran cantidad de apoyo, amor y simpatía de todo el mundo. Este sigue siendo un momento muy difícil y doloroso mientras lloramos a un amado esposo, hermano y amigo”, comentó.

“Nuestro más sincero agradecimiento a todos los involucrados en la repatriación de Grant, en particular a la Casa Blanca, el Departamento de Estado de EE. UU., la FIFA, US Soccer y American Airlines”, añadió.

El fallecimiento de Gran Wahl tuvo muchos rumores

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La tragedia trajo una gran cantidad de rumores, como la supuesta relación con el Covid-19 o las vacunas, incluso su hermano mencionó que habían matado a Grant por un artículo que el periodista publicó sobre la muerte de inmigrantes.