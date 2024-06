¿Por qué Luis Ángel Malagón no irá a la Copa América y quién tomará su lugar?

La portería de la Selección Mexicana sufrió una dura baja. La mala noticia se confirmó desde Texas. El portero Luis Ángel Malagón sufrió una lesión muscular que no sólo lo imposibilitará de tener minutos en el partido amistoso ante Brasil que se llevará a cabo en el Kyle Field, si no que también ha quedado fuera de la Copa América 2024 debido a que necesita de tres a cuatro semanas de recuperación y los tiempos no le darán para estar listo.

Fue este viernes cuando el cancerbero de las Águilas del América fue sometido a los estudios pertinentes para saber cuál era la gravedad de ese tirón en el gulteo que sintió un par de días antes del cotejo ante la Canarinha. El resultado no fue nada alentador y se confirmó su ausencia para los próximos partidos del Tricolor.

¿Cuántos partidos ha jugado Malagón con el Tricolor?

El guardián nacional de 27 años fue suplente en los primeros dos partidos ante Bolivia y Uruguay en esa idea del Jimmy en darle oportunidad a todos los porteros. Ante los bolivianos estuvo Julio González de Pumas, mientras que ante los charrúas fue el Tala Rangel del Rebaño Sagrado el que tuvo participación.

Futbol México fue goleado por Uruguay: Escandalosa jugada antes de la Copa América

Luis Ángel Malagón no es el guardameta titular del Tricolor desde que lo hizo el año pasado, debido a una lesión de Guillermo Ochoa, en los cuartos de final de vuelta ante Honduras de la Concacaf Nations League donde fue determinante para que la Selección accediera a la siguiente ronda de la competición. Desde entonces han pasado cinco partidos y Luis Ángel se ha tenido que conformar con su suplencia o incluso sin ser considerado.

El arquero sólo ha disputado cuatro partidos con México, dos de ellos amistosos, uno donde debutó ante Guatemala y el otro contra Camerún. Después lo hizo ante los catrachos por partida doble.

¿Quién será el portero del Tricolor en el amistoso contra Brasil?

Malagón iba a ser el portero titular ante Brasil, pero con su baja confirmada ahora será Julio González quien entre al quite en el cotejo amistoso más importante del Tricolor previo a la Copa América.

El guardameta mexicano disputará apenas su segundo partido con el combinado nacional. Hace una semana debutó con la mayor en el cotejo ante Bolivia donde no recibió gol e hizo un par de atajadas.

¿Quién irá a la Copa América en lugar de Luis Ángel Malagón?

Ángel Malagón fue descartado para la Copa América por esta lesión que sufrió recientemente. Entre las opciones que Jaime Lozano tenía para sustituirlo, entre Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo como porteros que integraban la lista preliminar, el timonel nacional volteó directo a la Comarca Lagunera y se declinó por el segundo.

El cancerbero de 28 años que se encontraba en pretemporada con Santos Laguna desde hace algunos días fue llamado para ser quien supla a Malagón. El guardián de los Guerreros no juega con la Selección Mexicana desde abril de 2023, en un juego amistoso ante Estados Unidos (1-1). Desde entonces no había sido convocado a las competencias oficiales como Copa Oro 2023 ni a la Concacaf Nations League.

Nota publicada en ESTO