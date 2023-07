Paunovic desea encontrar pronto unas Chivas más completas y aguerridas

León, Guanajuato.- Como buen orador, Veljko Paunovic quiere a sus Chivas con el casco, el escudo y la espada bien afilada. Pese a iniciar el Apertura 2023 con victoria en casa de León, el timonel del Rebaño Sagrado sabe que no hay margen de error en el semestre para una escuadra que se quedó muy cerca de campeonar el torneo pasado.

“Felicito a mis jugadores por el esfuerzo que hemos tenido, por el compromiso, por eso el equipo siempre está sólido, pero hay que mejorar, ya sabemos sufrir ganando, pero ahora hay que aprender porque estas victorias nos sirven para construir después de una pretemporada corta, quizás no adecuada, fue lo mismo para el rival y nos demostró que está un poco mejor que nosotros, así que en esa parte quiero que mis jugadores se pongan las pilas, el torneo ya inició, ya no hay tiempo y no es de poner excusas, todo mundo debe estar con el casco puesto, con el escudo y la espada”, comentó el “pastor”.

La satisfacción fue doble para Paunovic, puesto a que fue una noche de tres debuts y uno de esos, el del Yael Padilla, redituó en la anotación del triunfo.

“Nunca tuve duda de que nos iban a ayudar, los echamos para adelante porque nos han demostrado en sus respectivos equipos en las básicas, Padilla lleva más de tres meses preparándose en el primer equipo y también es inteligencia de Guzmán que supo elegir a un jugador como lo es Padilla que sabe definir muy bien y ya lo verán más en el futuro”.

Además, el Rebaño Sagrado libró una dura visita con bajas sensibles como las del “Tiba” Sepúlveda, “El Piojo” Alvarado y Alexis Vega, ante esto, el timonel precisó que “no nos colgamos ninguna medalla porque el rival también tuvo sus bajas, es campeón, un rival que ha demostrado continuidad, no tengo duda que León estará arriba y competirá con todos los demás que vamos a estar ahí y por ahora estamos esperando consolidar al equipo”.

¿UN FICHAJE MÁS?

Veljko Paunovic se mostró complacido de haber podido concretar la llegada de Erick Gutiérrez, un elemento que desde su punto de vista le aportará a su mediocampo e incluso no cierra las puertas de que el Rebaño vaya por una contratación más.

“Erick es un jugador con muchísima calidad, sobre todo por su posicionamiento, su calidad técnica, su toma de decisiones con balón, ahora nos costó mucho la salida y mantener la pelota, esa fase nos faltó para no poner el partido difícil, por lo tanto él nos ayudará en esa fase con su conocimiento”.

Y de esa opción que dejó abierta para sumar un jugador más a su elenco, indicó que “hay todavía mercados que están abiertos y creo que nosotros si podemos mejorar, siempre vamos a buscar esa posibilidad, pero el enfoque hoy está puesto en el grupo que tenemos y en potenciarlo, mejorar inmediatamente, es urgente que todos se enchufen”.