Partidos por TV abierta podrían hacer crecer al futbol femenil

Para crear una gran base de aficionados, uno de los elementos imprescindibles es la capacidad que tengan los equipos para atraer a su público a través de la transmisión de sus partidos, señalan expertos en marketing y comunicadoras.

Uno de los puntos positivos en todo el entorno de la Liga MX Femenil es el hecho de que es uno de los pocos torneos en todo el mundo en el que se pasan por televisión de paga, y hasta en aplicaciones, según el reporte de la FIFA. Los más de 300 partidos de cada torneo pueden ser vistos, aunque sólo el 46 por ciento de la audiencia televisiva cuenta con alguna suscripción y de ésta, sólo el 12 por ciento consume deportes.

Los ingresos por concepto de transmisiones en México superan el promedio mundial de 6 por ciento, al generar el 20 por ciento, es decir, de los 5.3 millones de pesos que genera el certamen de mujeres al año, más de un millón proviene de lo ganado por TV. Eso ha acelerado el crecimiento del futbol femenil.

“Es vital tener el producto en televisión, tener acceso a ver el partido. Si no expones tu producto se muere, no se va a desarrollar. Si es cable, abierta o plataformas como VIX… Aunque si en ellas no se está recibiendo lo que se pensaba, puede ser un error y nos puede retrasar (el desarrollo)”, argumenta Guillermo Zamarripa, experto en Marketing Deportivo, lo cual ha sido de suma importancia para que jugadoras internacionales decidan venir.

“La Liga de España nos lleva 20 años de recorrido, pero hay partidos que no se ven en la televisión. Tengo jugadoras en el Atlético de Madrid y llevo dos años viéndolos por lo que se ve en Twitter. Parece algo simple, pero no lo es. La Liga mexicana ha hecho cosas muy buenas como poner el producto en televisión aunque sea de paga. Eso es extremadamente valioso y no podemos dejar de magnificarlo, porque el producto está expuesto, trae como consecuencia el crecimiento tan acelerado que estamos viendo y que las jugadoras a nivel global empiecen a voltear. Jenni Hermoso tenía ofertas de sobra en Europa y optó por venir a México. Ese tipo de cosas habla de lo prometedora que es la Liga”, describe.

La pregunta es obvia. ¿Perjudica al torneo de futbolistas mujeres que sus partidos vayan sólo por TUDN, ESPN y más recientemente VIX? Marion Reimers, comentarista de futbol, manifestó que “aún no se ha experimentado lo suficiente” con transmisiones en televisión abierta, la cual capta la mitad de la audiencia de televisión en México, por lo cual es difícil establecer si es conveniente o no que los juegos pasen por plataformas restringidas solamente.

“No se ha probado lo que puede suceder en televisión abierta y hasta que eso no suceda yo no me siento con la confianza suficiente de respaldar eso porque no nos han dado la oportunidad siquiera de poder ver cuál sería este efecto, hay alguien que no se está queriendo aventurar a probar algo nuevo”, señala.

FRASES

“Siempre es momento de darle visibilidad a los esfuerzos de las mujeres, creo que siempre es momento de darle visibilidad a un producto que lo único que ha arrojado al momento son resultados que van en claro ascenso”

Marion Reimers | Analista de futbol

“La Liga mexicana ha hecho cosas muy buenas como poner el producto en televisión aunque sea de paga. Eso es extremadamente valioso y no podemos dejar de magnificarlo”

Guillermo Zamarripa | Experto marketing





Top 5

Derechos de televisión respecto a sus ingresos totales en ligas femeniles

País | Ingresos

Costa Rica | 32 por ciento

Australia | 22 por ciento

España | 21 por ciento

México | 20 por ciento

Francia | 9 por ciento

Fuente: FIFA