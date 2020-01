Nico Sosa se declara listo para debutar con León

León, Guanajuato.- Nico Sosa no se anda con rodeos, en su primera campaña en la Liga MX, en atacante charrúa de La Fiera va por 10 o más tantos.

“Yo siempre me pongo ese objetivo y acá lo veo viable, León es un equipo que genera, que juega bien al futbol y las chances que pueda tener hay que aprovecharlas al máximo y por partido siempre marcar un gol”, manifestó el exjugador del Racing Club de Montevideo.

#Conferencia 🎙️



"En México los equipos generan muchas chances de gol, es un futbol más dinámico que en Uruguay. Creo que por mi estilo de juego y el del León lo puedo aprovechar".@nikibirin 🇺🇾 pic.twitter.com/D6NhnJsrPS — Club León (@clubleonfc) January 24, 2020

Luego de dos semanas y media trabajando con el conjunto esmeralda y tras haber recibido la semana anterior 70 minutos con la categoría Sub-20, Sosa se dijo listo para debutar con el primero equipo, aunque “todavía no he hablado con Nacho (Ambriz), vamos a esperar a ver que decide, pero si me toca ir de nuevo con la 20 lo haré con toda la disposición, al final el cuerpo técnico ve mejor desde afuera y decidirá si estoy listo para el debut”.

En su primera aventura fuera de su país, el proceso de adaptación no ha sido tan complicado, gracias a que “este equipo se conoce bien, tiene un nivel alto y cada día vamos conociéndonos más, este grupo ya está acostumbrado a lo que juega y tener futbolistas de esta clase te hace que cualquier proceso sea más sencillo”.

“Acá mi primer objetivo es adaptarme a la liga, al equipo, dar lo mejor y luego sumar el máximo de minutos que se pueda, ayudarle al equipo a que consiga títulos y como objetivo ya lo dije antes que siempre me planto más de 10 goles”, agregó el apodado “Mosquito”.

Con un Leo Ramos que sigue sin engancharse al sistema de juego y un Chuy Godínez que recibe pocos minutos, pareciera que el camino de Sosa a la titularidad luce despejado, pero el sudamericano piensa todo lo contrario, “Ramos lo veo en buen nivel, este es un puesto donde la pelea será bastante fuerte y habrá que ganarse el lugar en cada entrenamiento”.

CONOCE A PEZZOLANO

Sosa Sánchez reconoció que el choque ante Pachuca será una dura prueba, recordando que en la liga uruguaya el delantero enfrentó en varias oportunidades al Liverpool, de Paulo Pezzolano, hoy timonel de los Tuzos.

“Me tocó enfrentarlo dos o tres veces, lo conozco, sus equipos juegan bien, tienen posesión de la pelota y será un partido parejo porque ambos equipos jugamos bien, pero de local siempre tenemos que ganar y me parece que vamos a lograr los tres puntos”, precisó Nico.