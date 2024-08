Nacho González y “Chapo” Montes festejan los 80 años del Club León

León, Guanajuato. Emblemas de las últimas joyas de la corona del Club León, entre esas las del anhelado ascenso en 2012, Nacho González y Luis “El Chapo” Montes volvieron a reencontrarse en el marco del 80 aniversario de la institución esmeralda.

Y es que la última postal de estos dos fue en el Guard1anes 2020, en plena pandemia, con el estadio vacío y levantando el título, ese que se le ganó a los Pumas y que fue la octava estrella que se le bordó al escudo de La Fiera.

“Hay mucha nostalgia, historia, tantas vivencias que pasamos en este club, en lo personal fueron 11 años y por eso es un sentimiento muy bonito, importante y solo me resta agradecer todo el apoyo y felicitar al equipo que tanto nos dio en nuestras carreras”, apuntó el histórico central que marcó tantos trascendentales en aquella final por el regreso al máximo circuito ante Correcaminos, así como en el bicampeonato de la era Gustavo Matosas frente a América y Pachuca.

Hoy en día, su habitual número 35 sigue plasmado en una de las tribunas más tradicionales de la “guarida”, la de Sol Puerta 5, lo que “me da mucho orgullo, me hace reflexionar que valió la pena tantísimo esfuerzo y todo lo que pasamos, los triunfos, las derrotas y los campeonatos”.

“LÉON ME CAMBIÓ LA VIDA”: MONTES

Haber llegado a La Fiera fue un parteaguas en la carrera deportiva y en el ámbito personal para Luis “El Chapito” Montes, quien además adelantó que, tras haber concluido meses atrás su préstamo al Everton de Viña del Mar del balompié chileno, se encuentra listo para hacer oficial su retiro de las canchas.

“Este club me cambió la vida, siempre estaré agradecido con Jesús Martínez papá e hijo por todo el apoyo que me dieron desde joven, no solo me hicieron un buen jugador, también una buena persona, buen papá, buen hijo, buen esposo y en León viví etapas muy bonitas donde me tocó ascender, ganar campeonatos y siempre le voy a tener un gran cariño a este equipo”, señaló el juarense.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Hoy en día, junto a otros viejos conocidos como Luis Nieves, Carlos “El Gullit” Peña y el mismo Nacho González, Montes Jiménez comanda el proyecto “Leyendas Unidas” que próximamente participará en la temporada 2024-2025 de la Tercera División.