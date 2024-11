Matías Britos recuerda su paso por León a días de su retiro: 'Fue un sueño cumplido'

León, Guanajuato.- A un par de días de haber dicho adiós a las canchas, el uruguayo Matías Britos recordó un poco de lo que fue su paso por el futbol mexicano, específicamente con el Club León, donde grabó su nombre con letras doradas al ser parte de aquel elenco bicampeón bajo las órdenes de su paisano Gustavo Matosas.

El apodado “Pelu” decidió colgar los botines luego de casi 19 años de trayectoria, misma que le llevó a vestir en su nación las playeras del Club Atenas de San Carlos, equipo con el cual debutó a los 17 años y con el que, a la postre, se retiró de 35; de igual manera, estuvo en Rampla Juniors, Peñarol, Defensor Sporting, Juventud de las Piedras y Montevideo Wanderers, tuvo paso por Arabia Saudita con el Al-Hilal y en suelo azteca, aunado de defender la causa esmeralda, militó con Pumas, Querétaro y Correcaminos.

“Contento y agradecido por todos los mensajes de compañeros, excompañeros, amigos y familia, mucha gente que me demostró cariño, no es sencillo meditar una decisión como esta, pero lo tomé con mucha alegría, felicidad, me he retirado donde siempre quise y acompañado de la familia y amigos y en la cancha donde me tocó debutar hace casi 19 años y lo he tomado como una alegría para empezar a vivir otras cosas que uno como futbolistas se va perdiendo”, dijo Britos en charla con la radiodifusora Sport 890.

Cortesía / Club León

¿Qué recuerdos en verde y blanco atesora?

Con La Fiera, el charrúa estuvo de 2012 a 2014, viendo acción en 84 juegos oficiales con 21 tantos y nueve asistencias. El oriundo de Maldonado destacó el hecho de haber sido dirigido por Matosas Paidón, justo en la parte medular de su exitosa carrera.

“Siempre digo que tuve mucha suerte, sobre todo en la etapa de formación, donde tuve técnicos de mucha experiencia y ganadores, por ahí el que me terminó de pulir como jugador y fue un aprendizaje muy grande por la edad que tenía y por ser mi primera experiencia fuera, pues fue Matosas que, por su estilo, les dedicaba mucho tiempo a los jóvenes, nos hablaba, nos capacitaba en juego y fuimos bicampeones”.

Cortesía / Club León

En este mismo sentido, “Mati” valoró el haber podido compartir cancha y vestidor con elementos de la talla de Rafael Márquez, Carlos “El Gullit” Peña y el argentino Mauro Boselli, con quien llegó a armar un dupla de miedo en el ataque panza verde.

“Rafa Márquez número uno por todo lo que significó no solo para México, en Barcelona y ahora está trabajando en selección, diría también que Mauro Boselli, me une la amistad y fuimos bicampeones, hizo muchísimos goles, un delantero de gran calidad y del cual aprendí mucho y “El Gullit” Peña que fue un contención que estuvo en el Mundial de Brasil y que hacía maravillas con el balón”, aseveró.

Britos planea pasar tiempo de calidad con su familia en Uruguay, aunque no descartó regresar a vivir en un futuro a México, dejando en claro que León es como su segunda casa.

Matías Britos en México

Equipo Juegos Goles Asistencias

Pumas 109 30 98

León 84 21 9

Querétaro 34 1 1

Correcaminos 12 6 0