Listos los invitados a la liguilla del XLII Torneo de los Soles

León, Gto.- Luego de una jornada 10 no apta para cardiacos y en donde se generó una que otra sorpresa, quedaron definidos los 16 invitados a la liguilla de la edición 42 del Torneo de los Soles.

De pronóstico reservado lucen cada una de las ocho llaves que arrancarán el próximo lunes 8 de enero, recordando que este miércoles a las 17:00 horas se programarán los enfrentamientos correspondientes a la fase de octavos de final, esto en la junta que se realizará con el comité organizador y delegados de los cuadros clasificados en las instalaciones de los periódicos El Sol de León y Noticias Vespertinas.

En el grupo 1, los equipos que van a la siguiente ronda son: Águilas del Establo (23 Puntos), San Diego de la Unión (20 Puntos) y Atlético Dolores Buenavista (18 Puntos); en el dos, Oro Patriotas de Manuel Doblado (23 Puntos), Selección Cuerámaro (20 Puntos) y Canchola Pochote (17 Puntos), mientras que en el tercer pelotón avanzaron Benito Juárez (23 Puntos), Canchola FC Santa Ana del Conde (20 Puntos) y Eescord Valvi H.M. Sunshine Paper Co. (18 Puntos).

Asimismo, en el cuarto sector, están del otro lado las oncenas de Constructora MLC / JCHA (23 Puntos), Juvenil Irapuato San Martín Acondaire (20 Puntos), Deportivo San Lorenzo Cadereyta (17 Puntos) y Sanmiguelense (17 Puntos), en tanto que en el quinto pasaron Deportivo Oro La Piedad de Querétaro (22 Puntos), Valle FC San Francisco (17 Puntos) y Selección Moroleón (16 Puntos).

De esta manera y conforme a las posiciones que tomaron estos conjuntos en la clasificación general, los choques de octavos quedaron de la siguiente manera: Constructora MLC / JCHA Vs. Selección Moroleón, Oro Patriotas de Manuel Doblado Vs. Valle FC San Francisco, Benito Juárez Vs. Canchola Pochote, Águilas del Establo Vs. Sanmiguelense, Deportivo Oro La Piedad de Querétaro Vs. Deportivo San Lorenzo Cadereyta, Juvenil Irapuato San Martín Acondaire Vs. Atlético Dolores Buenavista, Selección Cuerámaro Vs. Eescord Valvi H.M. Sunshine Paper Co. y Canchola FC Santa Ana del Conde Vs. San Diego de la Unión.

Cabe recordar que, el formato de competencia para la fiesta grande se mantiene, jugándose en la modalidad de puntos y no por marcador global, sistema que ha hecho de este certamen mucho más vistoso y competitivo a lo largo de los años.

La disputa por El Sol de Oro se acerca cada vez más. Suerte a los clasificados y gracias a aquellos que se quedaron en el camino, esperando tengan su revancha el siguiente año.





42 Torneo de los Soles

Octavos de Final

Constructora MLC / JCHA Vs. Selección Moroleón

Oro Patriotas de Manuel Doblado Vs. Valle FC San Francisco

Benito Juárez Vs. Canchola Pochote

Águilas del Establo Vs. Sanmiguelense

Deportivo Oro La Piedad de Querétaro Vs. Deportivo San Lorenzo Cadereyta

Juvenil Irapuato San Martín Acondaire Vs. Atlético Dolores Buenavista

Selección Cuerámaro Vs. Eescord Valvi H.M. Sunshine Paper Co.

Canchola FC Santa Ana del Conde Vs. San Diego de la Unión.