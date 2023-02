Leonesas son convocadas a la Selección Mexicana Sub-20

León, Guanajuato.- El que Las Fieras no estén teniendo el mejor de los torneos no significa que no haya individualidades a destacar, tal es el caso de Blanca Muñoz e Isabela Esquivias, quienes han sido consideradas para el seleccionado mexicano Sub-20.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Las jugadoras esmeraldas, además nacidas en la capital del calzado, integran una lista de 26 futbolistas que han acudido al llamado de la estratega Ana Galindo. Este combinado romperá filas hasta el próximo 23 de febrero y previamente sostendrá un duelo de preparación frente a Cruz Azul.

#Sub20Fem ¡LAS ELEGIDAS! 🇲🇽



Ellas son las convocadas que trabajarán en el CAR bajo las órdenes de @Panda_ana85. 👏🏼💚

👉🏼https://t.co/hANPqxNekN#TuCanchaLaEligesTú pic.twitter.com/hyeEs8Mmjp — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) February 13, 2023

Cabe señalar que en este grupo hay 16 integrantes de la Liga MX Femenil, una más juega en Europa, caso de la atacante Tatiana Flores del Real Oviedo español y otras nueve militan en ligas colegiales de los Estados Unidos como la guardameta Carmen López (DKSC), la defensa Giselle Espinoza (Concorde Fire FC), las mediocampistas Julie López (Social Blues), Amalia López (Dallas Texans) y Valerie Vargas (Beach FC), al igual que las delanteras América Frías (UCLA), Hailey Gordon (LAFC Slammers FC), Bridgette Marín (UCLA) y Sarah Sirdah (Indiana University).

Foto: Cortesía | Club León

En lo que refiere a Muñoz, ha logrado retomar ritmo, luego de que el año pasado no viera mucha actividad con el conjunto esmeralda bajo las órdenes de Adrián Martínez, tan solo 344 minutos durante el primer semestre y eso la privó de seguir luchando por un lugar en el Tricolor que afrontó el Mundial Sub-17 de la India. En la presente campaña, Blanca ha estado en cinco cotejos, cuatro como titular y suma 370 minutos.

Foto: Cortesía | Club León

Por su parte, Esquivias recién volvió a casa, luego de siete temporadas con las Tuzas del Pachuca. De manera instantánea, Isabela se adueñó de la lateral izquierda, generando que el timonel verdiblanco Alejandro Corona le buscará nuevo acomodo a Brenda Díaz y a la costarricense Lixy Rodríguez. En lo que va del Clausura 2023, la zaguera solo se ha perdido los últimos 16 minutos frente a su exequipo.