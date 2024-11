La Fiera ya es esperada en Estados Unidos para el Mundial de Clubes

León, Guanajuato.- Tal parece que la multipropiedad no le representará problemas al León y Pachuca de cara al Mundial de Clubes del siguiente año en los Estados Unidos. Ambos equipos han sido incluidos en una campaña en redes sociales y el comité organizador dará pronto un importante anuncio en Nueva York, donde se celebrará la gran final el 13 de julio.

El primer promo lanzado en plataformas digitales fue publicado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). Este promo fue prácticamente el mismo para las 31 escuadras que ya tienen su boleto en mano, a falta de que Atlético Mineiro y Botafogo de Brasil se agencien la plaza final en la Copa Libertadores.

En dicho video se observa el escudo oficial de La Fiera en una pantalla LED en Times Square; también se muestra el logotipo de la competición en tonos negro y dorado junto al hashtag “Take It To The World”, en alusión a la canción oficial del torneo que interpretará DJ Khaled.

León y Pachuca, listos para el Mundial de Clubes 2025

Cabe recordar que, en el Mundial de Clubes 2023 en Arabia Saudita, la imagen del Club León fue proyectada en el rascacielos Burj Khalifa en Dubái como bienvenida, además de aparecer en el video de la cantante Bebe Rexha.

Por su parte, el Club León se unió a esta campaña con otro video en el que participan Alfonso “El Plátano” Alvarado, Jhonder Cádiz, Tadeo Estrada, Salvador Reyes, Sebastián Santos y Stiven Mendoza, quienes observan en su celular lo que podría ser el nuevo diseño de la copa del Mundial de Clubes 2025 o el video con la canción oficial. En sus redes sociales, los panzas verdes postearon los mensajes: “De donde la vida no vale nada, pa'l mundo. Se vienen cositas” y “Nuestras fieras ya lo saben… muy pronto todos lo verán”.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

De esta manera, León ha dado un paso adelante hacia la justa del próximo verano, pese al reglamento publicado recientemente que prohíbe la participación en el evento de equipos pertenecientes al mismo grupo o dueño.