León viene de atrás para golear a Bravos de Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua.- León recobró la memoria y de la mano de su goleador, un suplente de lujo y un novel, venció 4 por 1 a los Bravos de Juárez.

La escuadra esmeralda por fin enderezó el rumbo luego de días tormentosos y lo hizo para trepar al subliderato de la Liga MX con 18 unidades, una por debajo del primero puesto que es Cruz Azul y dejando por detrás a las Águilas del América. Fue la noche del “Ángel del Gol” que se reencontró con las redes enemigas e hizo dos, al tiempo que el chamaco Armando León tuvo su estreno goleador en el máximo circuito.

EL JUEGO

Para la visita a la frontera, Nacho Ambriz se tenía guardadas un par de sorpresas, no el retorno de Yairo Moreno, pero sí la aparición de Nacho González en la central, que desde noviembre no iba a un once titular y luego ante la falta de un atacante natural, el timonel esmeralda le dio el voto de confianza al juvenil Armando León, quien registraba dos tantos en seis apariciones con la Sub-20.

Desafortunadamente, las cosas no iniciaron bien para La Fiera y es que apenas al minuto siete, Bravos se adelantó en los cartones con el sólido cabezazo de Ángel Sagal, quien hizo su remate completamente sólo dentro del área, luego de ganarle la posición a Aquino.

Los juarenses rápidamente tenían sometido a un cuadro panza verde que no se encontraba en el campo, que carecía de profundidad por ambos costados con Mena y Meneses, y también adoleció en esos lapsos en que “El Chapo” Montes no tuvo la pelota en los pies.

Fue hacia los últimos minutos de la primera parte donde León encontró sus mejores pasajes y hasta tuvo para empatar. Primero fue Montes quien sacó zurdazo que a dos puños rechazó Vázquez Mellado y después, León mandó por encima su remate de cabeza, en una calca de lo que previamente había sido la acción en donde Juárez marcó.

Tras un riflazo de Tesillo al larguero, Mena la mandó a guardar en el rebote, aunque el tanto quedaría anulado por fuera de lugar del ecuatoriano y así se escapaba la parte inicial.

León logró mantener cierto dominio en el amanecer del segundo tiempo y los arribos sobre la meta juarense no cesaron, ahora “El Takeshi” Meneses se animó de media distancia y su tiro pasó zumbando el palo izquierdo. Ese intento sería determinante para que Gabriel Caballero reaccionara y con el objetivo de devolverle peso ofensivo a su cuadro, mandó al terreno de juego al charrúa Diego Rolan.

Pero la polémica llegaría al 64´ de tiempo corrido, cuando el silbante Oscar Mejía vio como pena máxima en el VAR un manotazo accidental de Velázquez sobre Meneses, así que con el regalito arbitral, ahora sí Ángel Mena hizo el del empate y su sexto gol en la campaña.

La Fiera ya tenía la igualada y enseguida olfateó que el triunfo estaba cerca. Al final, las decisiones de Ambriz resultaron ser las acertadas, arriesgó al meter a Joel Campbell y el tico hizo el 2-1 en la primera pelota que tocaba en el partido y un minuto más tarde, el sueño hecho realidad para el debutante León, quien se encargó de cerrar la pinza a pase de Mena.

Juárez se desfondó en cuestión de 10 minutos, todavía sobre el agregado Mena encajó el cuarto a pase de Campbell y con ello La Fiera dio un oportuno golpe sobre la mesa.