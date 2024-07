León recibe a Necaxa con la misión de retomar créditos en la era Bava

León, Guanajuato. Con apenas dos puntitos de nueve posibles, a La Fiera se le presenta una inmejorable oportunidad de enderezar el rumbo cuando este domingo se enfrente nada más y nada menos que al Necaxa, su cliente favorito en los últimos torneos.

La estadística es contundente y dicta que, de sus más recientes 10 enfrentamientos directos, el conjunto panza verde ha ganado ocho, por solo una victoria de los Rayos, esa jugando como locales por 3 a 2 en el Apertura 2022. Cada vez que los guanajuatenses han tenido enfrente a los hidrocálidos, son tres unidades casi seguras, solo que en esta ocasión el tiro luce más parejo ya que ambos han tenido un flojo comienzo de semestre.

Los esmeraldas han empatado dos y perdido uno, ese tropiezo fue la estrepitosa goleada en la fecha inaugural ante Pumas, luego vino aquella tarde contra Pachuca en la que no se le pudo sacar provecho al hombre de más que se tuvo desde la primera parte y frente al Puebla a media semana un inoportuno penalti de Fidel Ambriz echó por la borda la gran actuación del delantero venezolano Jhonder Cádiz, quien se había colocado el traje de héroe al marcar un doblete. De tal manera que, por lo mostrado en la Angelópolis, es probable que el timonel uruguayo Jorge Bava se haya aproximado a su once inicial, así que no se esperan mayores movimientos, quizás solo algún ajuste en el sector defensivo.

Del otro lado, la escuadra aguascalentense sigue lejos de aquella versión que venía enseñando con Eduardo Fentanes en el timón. En primer turno, cayó en “El Volcán” de los Tigres, tropiezo que se dio por la mínima, enseguida le pasó por encima a unos débiles camoteros y cuando parecía que los rojiblancos iban por una semana perfecta frente a su afición, vino la derrota con Monterrey. En el plantel necaxista permanecen tipos como el argentino José Paradela, grata revelación en la campaña anterior y el colombiano Diber Cambindo, uno de los cuatro goleadores del Clausura de este año, al tiempo que se han sumado dos mediocampistas de condiciones interesantes como el cafetalero Kevin Ante y el pampero Agustín Palavecino, ambos ya con anotación en la campaña.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Para La Fiera existe una imperiosa necesidad de sumar, toda vez que pasan los días y la crítica sobre el proyecto Bava aumenta. El elenco se renovó por completo, el charrúa pidió bajar el promedio de edad y la directiva le cumplió, incluso dándole las gracias a las denominadas “vacas sagradas”, además de que se trajeron nuevos rostros del extranjero y de los cuales, solo Jordy Alcívar y Stiven Mendoza no han debutado. Las acciones entre León y Necaxa iniciarán a partir de las 19:05 horas.