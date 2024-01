León Femenil va a Puebla en su primera salida del Clausura 2024

León, Gto.- Unas esmeraldas en plan goleadoras van este viernes a Puebla con la intención de sumar sus primeras unidades jugando fuera de la “guarida” e incluso con la posibilidad de poder asumir el liderato de la competencia.

La presentación del equipo comandado en el banquillo por Alejandro Corona resultó redonda al encajarle cuatro anotaciones a las Pumas. Las Fieras lucieron con pegada ofensiva gracias a los aportes de Ángeles, Calderón y Barrientos, mientras que en las labores defensivas fueron mejorando con el correr de los minutos y en donde figuró la presencia de la recién desempacada de las Tuzas del Pachuca, Karen Díaz.

“Veo a un conjunto muy compacto, todas vamos sobre una misma línea y estamos con la misma idea de mejorar cada día y creo que eso es lo más importante, la unión es lo que nos va a dar jornada tras jornada y en lo personal feliz de haber llegado a León, todas las compañeras me han tratado muy bien, me siento como en casa y la confianza que me da el cuerpo técnico y las compañeras es muy importante, así que a partir de eso pueden venir grandes cosas”, declaró la central verdiblanca.

El rival en turno en la fecha dos del Clausura 2024 son unas enfranjadas que cayeron por la mínima en su salida a Rayadas de Monterrey y si bien el cuadro blanquiazul no cuenta con una de las plantillas más rimbombantes de la Liga MX Femenil, en el vestidor panza verde no hay espacio para excesos de confianza.

“Ningún equipo es fácil, todos te complican, Puebla es uno de ellos, pero bueno, no hay que cambiar nuestro juego, nosotras a lo que vamos que es jugar a lo que sabemos y a darlo todo para traernos esos tres puntos casa y ya de ahí partir a las siguientes jornadas que serán muy cortas por el calendario”, agregó Díaz.

Los antecedentes dictan que el elenco de la Angelópolis es uno de los clientes consentidos de las leonas ya que, de nueve enfrentamientos directos, la oncena del Bajío se impuso hasta en seis oportunidades, de hecho, son cuatro victorias consecutivas las que tiene sobre las poblanas.

El único triunfo que registra la escuadra de los “moños” ante las leonas fue en el Apertura 2021 en el Estadio Cuauhtémoc, escenario que recibirá este duelo a partir de las 17:00 horas.





El Juego

Liga MX Femenil

Clausura 2024

Jornada 2

Puebla Vs. León

Fecha: 12 de Enero

Hora: 17:00

Estadio: Cuauhtémoc