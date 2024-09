León a plantarle cara al chiverío en primera visita con “El Toto” Berizzo

León, Guanajuato.- La era de Eduardo “Toto” Berizzo al frente del Club León no arrancó de la mejor manera tras caer en casa con Cruz Azul y ahora, con unos esmeraldas que no saben lo que es ganar en siete fechas, la misión es sacar agua del pozo frente a unas Chivas Rayadas que no buscan quien se las haga sino quien se las pague tras sucumbir el pasado fin de semana en el Clásico Nacional.

El panorama no pinta bien para unos verdiblancos que si bien, en la primera parte contra La Máquina mostraron chispazos, al final, el resultado otra vez distó mucho de lo que su afición desea. Los esmeraldas no son últimos de la tabla solo porque tienen una mejor diferencia de goles en relación a Bravos de Juárez y porque Querétaro marcha en el fondo con solo un punto, sin embargo, leoneses y Gallos Blancos comparten la nada decorosa estadística de ser las únicas escuadras que no han podido sumar de a tres en el torneo.

Berizzo ha tenido que trabajar a marchas forzadas para buscar implementar su estilo en un elenco que, además, no luce completo ya que Ettson Ayón sigue fuera de circulación y recién se ha incorporado al trabajo en cancha el central argentino Adonis Frías, mientras que el contención uruguayo Gonzalo Napoli también se reintegró al grupo, esto luego de que no se le encontrara acomodo en otra institución. En comparación a lo que paró de inicio ante los cementeros, no se prevén ajustes en la formación titular del “Toto”, de tal manera que la apuesta sería darle continuidad a un once que vaya tomando forma, ritmo y, sobre todo, que se vaya acoplando luego de todos los movimientos que había experimentado el uruguayo Jorge Bava.

Por su parte, el Rebaño Sagrado llega herido tras la derrota con América, aunque antes de eso le había pasado por encima en el redil a la escuadra de Juárez. Cabe destacar que, de tres partidos disputados en su patio, Guadalajara ganó un par y solo dejó ir unidades tras igualar sin anotaciones en la jornada inaugural con el Toluca. Los comandados por Fernando Gago podrían tener el regreso del “Chicharito” Javier Hernández, pero por otro lado, no contarán con los lesionados Gilberto “El Tiba” Sepúlveda y Cade Cowell.

De lo perdido a lo encontrado, los antecedentes en el Estadio Akron favorecen a La Fiera con tres empates y dos conquistas en sus más recientes cinco visitas. Los panzas verdes no pierden en dicho inmueble desde 2020, justo en aquel certamen que fue cancelado por la pandemia de Covid-19.

Las acciones iniciarán a las 19:05 horas con arbitraje del sonorense Guillermo Pacheco.